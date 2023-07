La estrella gigante roja Betelgeuse podría explotar mucho antes: los investigadores tienen una nueva teoría

Página principal saber

El diagrama de ESO muestra la proximidad de Betelgeuse a nuestro sistema solar. © ESO, L.Calcada

La gigante roja Betelgeuse explotará como una supernova en los próximos 100.000 años. Un nuevo estudio ahora quiere mostrar que la erupción podría haber ocurrido mucho antes.

Sendai – A unos 650 años luz de la Tierra se encuentra una estrella moribunda: Betelgeuse. Esta estrella gigante roja, conocida como la “estrella del hombro” izquierda en la constelación de Orión, está a punto de explotar en una supernova. Sin embargo, “justo antes” siempre se refiere a escalas de tiempo astronómicas: los astrónomos suponen que podrían pasar otros 100.000 años antes de que Betelgeuse termine como una supernova luminosa.

Ahora, una nueva investigación revela que las cosas pueden ser muy diferentes y Betelgeuse puede explotar mucho antes de lo que se pensaba. Hideyuki Sayo y su equipo de la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón, estudiaron extensamente el pulso de Betelgeuse y llegaron a una conclusión sorprendente. el estudio fue en un servidor de preimpresión ArXiv publicado Actualmente se encuentra en revisión exhaustiva por pares antes de su publicación en la revista. Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society Será publicado.

La estrella gigante roja Betelgeuse podría explotar antes de lo pensado

La estrella Betelgeuse ha estado atrayendo la atención durante algún tiempo: durante el cambio de año 2019/2020, la estrella normalmente brillante se atenuó significativamente. Había sospechas de que podría estar a punto de explotar, pero varios estudios han refutado esta suposición. Antes de su eclipse, la estrella liberó una enorme burbuja de gas, alejándose de Betelgeuse y eclipsando a la estrella por un tiempo. En la primavera de 2023, Betelgeuse experimentó repentinamente un aumento significativo en el brillo, y una vez más hubo especulaciones sobre una supernova inminente.

Para realizar el nuevo estudio, el equipo de Saio examinó el pulso de Betelgeuse. Como muchas otras estrellas, las capas exteriores del Hombro de Orión también están pulsando. Esto da como resultado fluctuaciones relativamente regulares en el brillo, con fluctuaciones periódicas más pronunciadas que duran 2200 días y 420 días, respectivamente. Hasta ahora, los investigadores han considerado el período de tiempo más corto como el “latido del corazón” de la estrella e interpretado esto como una indicación de que Betelgeuse es una estrella más joven. Pero, ¿qué pasa si esta suposición es incorrecta y, en cambio, el pulso de 2200 días es de hecho un “latido del corazón”?

La constelación de Orión es una de las más destacadas de las constelaciones de invierno. Contiene la Nebulosa de Orión (M42) como parte de la “Espada”. La conocida estrella Betelgeuse es visible en esta imagen: es la estrella del hombro izquierdo que brilla en rojo. © Imago / Limag

¿Es la estrella gigante Betelgeuse más grande de lo que se pensaba?

Si el pulso de 2200 días resulta ser el pulso principal, el resultado inicial sería que Betelgeuse debe ser más grande de lo que se pensaba anteriormente. La investigación actual supone que el diámetro de la estrella es de 800 a 900 veces mayor que el del Sol. Sin embargo, si el pulso de 2200 días fuera el pulso principal, esto significaría que el diámetro de la estrella sería incluso de 1200 soles. Al mismo tiempo, indica que la estrella tiene un ciclo de vida más largo de lo que se pensaba.

La luminosidad de la estrella se crea inicialmente cuando el hidrógeno en el núcleo se fusiona en helio. Una vez que se agota el hidrógeno, el helio se convierte en carbono, que en reacciones posteriores se convierte en elementos más pesados ​​a medida que avanza la vida estelar. Usando simulaciones por computadora, Saio y su equipo de investigación han demostrado cómo las estrellas evolucionan desde la formación hasta el envejecimiento y en qué etapas de sus vidas pulsan y cómo. Las diferentes etapas de desarrollo se examinan en detalle.

¿Es la estrella Betelgeuse mucho más antigua de lo que se pensaba?

Según estas simulaciones, todas las pulsaciones observadas de Betelnut se pueden asignar a una etapa mucho más avanzada de su vida estelar de lo que se pensaba: la etapa en la que la estrella está quemando carbono. “Cuando se agote el carbono del núcleo, se espera un colapso del núcleo que provoque una explosión de supernova en unas pocas decenas de años”, destaca el equipo de investigación del estudio. Sin embargo, el equipo de investigación no puede predecir el momento exacto de la probable explosión de supernova, Kef Sayo frente a la revista cielo y telescopio comprimido. “Solo estimamos que el tiempo necesario para el agotamiento del carbono puede ser inferior a unos pocos cientos de años”.

Por lo tanto, una explosión de supernova inmediata de Betelgeuse todavía no es probable, pero es probable que suceda antes de los próximos 100.000 años. Sin embargo, no todos los investigadores están satisfechos con las nuevas cuentas. Morgan MacLeod, astrofísico del Centro Astrofísico de Harvard y la Universidad Smithsonian que estudia los púlsares, dice que los nuevos hallazgos no son consistentes con otras observaciones de la estrella. En particular, dado el ciclo de 2200 días como el “pulso principal”, la gigante roja crecería hasta alcanzar un tamaño hiperboloide.

Explosión de supernova de Betelgeuse: crítica del nuevo estudio

“No creo que la explicación presentada por Sayo y sus colegas esté fuera de discusión”, dice MacLeod. cielo y telescopio. “Pero hay algunas preguntas potenciales que plantea que a primera vista parecen contradecir los datos”. Parece que la estrella de Betelgeuse no perderá su encanto en el corto plazo. Susanne Wampfler, astrofísica de la Universidad de Berna, anticipa la explosión de supernova de Betelgeuse contra el frente revolucionario Dicho acertadamente: “Podría suceder básicamente cualquier día o no durante mucho tiempo”.

