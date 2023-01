Modelo, ex atleta profesional y 25 hermanos.

Con Babys Loveday, las estrellas nominadas a la moda, el glamour y el lujo en la temporada 16 de I’m a Star – Get Me Out of Here!. Sin embargo, los espectadores pueden esperar otros aspectos.

Descubierto por casualidad por un fotógrafo deportivo durante la Copa del Mundo de 2003 en París, Babys Loveday inició su carrera como modelo después de tener que terminar su carrera deportiva debido a una lesión. Su primer gran avance se produjo como rostro de una campaña para la marca Benetton. Después de eso, ninguna de las marcas de lujo de fama mundial se mantuvo alejada, incluidas Dior, Armani y Gucci. Describe su extraordinaria biografía y las experiencias por las que Loveday tuvo que pasar como modelo negro en el mundo de la moda en su libro Life Is Not Just Black and White: My Path from Senegal Through the Corridors of the World to Myself, publicado en 2021.