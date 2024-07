Moise: Amenazas de muerte y odio a los judíos. Brutal accidente de YouTube

El YouTuber Mois, anteriormente exitoso y ahora sin hogar, está sufriendo un colapso mental. Frente a una audiencia de millones, amenazó con matar a su ex esposa en tiempo real, insultó a sus hijos y se enfureció contra los judíos. Los hechos de un choque brutal.

El hombre entra tambaleándose torpemente en el encuadre con una camiseta polo amarilla y un sombrero de paja, murmurando para sí mismo “Ese es el hombre en el espejo”, listo para hablar. otra vez. Esta vez será una entrevista. Quiere explicarlo todo. Su condición. ¿Y qué está haciendo en línea ahora? El hombre del sombrero de paja y mirada perpleja es el YouTuber Moise, que lleva varios días publicando amenazas, insultos, direcciones privadas y números de teléfono confusos en sus cuentas de redes sociales cada minuto. Desde que su esposa lo dejó, juró venganza. Ahora quiere explicar este asunto de forma razonable. Pero no se concede ninguna entrevista razonable. No pasará mucho tiempo antes de que la conversación se convierta en un monólogo en el que Moyes se enoja cada vez más. Se inclina sobre la mesa de madera y grita por el micrófono: “Y este sucio khaba (Nota: en alemán significa “puta”.) ¿Ahora quieres comercializarlo de esa manera porque lo golpeé una vez? ¡La golpeé, gracias a Dios no la maté! Y a mis hijos se los llevaron. ¡¡Con un judío sucio!!

Siguen una serie de amenazas mientras los delirios de Moise lo llevan a creer que su ex esposa lo ha engañado. Con el rapero alemán Sun Diego. Judío. Ella le pertenecerá y deberá regresar. Pero los Illuminati, dice Moise en su cabeza confusa, la perseguirán e intentarán “matarlo”. Lo que está ocurriendo actualmente aquí es el completo colapso físico y mental de uno de los antiguos YouTubers más exitosos en los países de habla alemana. No valdría la pena mencionarlo. Esto no sucederá en tiempo real. Millones de personas no lo verán. Sin que nadie interfiera. La mujer está ahí para “hacer el trabajo de cocina”. El final de la historia de Moyes es tan extraño como su comienzo. Moise, cuyo verdadero nombre es Zelimkhan Arsanov, huyó de Chechenia a Austria con su familia cuando tenía 15 años. Vive allí con sus hermanos desempleados, su hija biológica (retratada como su hermana) y sus padres, primero en Estiria y luego cerca de Viena. Las condiciones son especiales. Según Arsanov, se dice que su padre mató a varios cientos de personas durante la guerra.

El hermano menor de Arsanov se ríe en vivo y dice que una vez su madre le sugirió que se casara con una mujer cuyo idioma no habla. Su madre ignoró su objeción de que no podían comunicarse. Esto es una “nueva cosa moderna”, las mujeres están ahí para “hacer las tareas del hogar”. READ La sensación del Oscar Sandra Holser: del bosque de Turingia a Hollywood | entretenimiento

En marzo de 2017, Arsanov abrió el canal “Mois” en YouTube, donde inicialmente informó sobre la escena del rap alemán sin mostrar su rostro. Sus vídeos, caracterizados por un sentido del humor infantil, son bien recibidos por un grupo objetivo de jóvenes. Su canal está creciendo a un ritmo récord. Sólo le lleva meses conseguir sus primeros 100.000 seguidores. Pronto habrá un millón. A partir de ahora, el rapero del que hablaba hasta ahora empezará a colaborar con él. Le permiten entrevistarlos o filmar fórmulas con él, como “sudor o puño”, donde la persona que responde a una pregunta crítica recibe el peor golpe en el estómago. Finalmente, Moise intenta convertirse en rapero. La respuesta es devastadora. El término “quejido de gato” es una de las descripciones más amigables que recibe para su autoproclamado arte. Por primera vez se burlan de él en línea, pero eso no perjudica su carrera. A pesar de no tener un talento musical particularmente fuerte, creó el programa de talentos “Nice Or Shit”, donde, junto con otras personalidades curiosas de Internet, evalúa los lanzamientos de jóvenes raperos y músicos. La coordinación será exitosa. Más de 100.000 espectadores sintonizan la retransmisión semanal en directo. Números que antes no existían pero a medida que aumentaba el número de clics, también aumentaban los problemas. Celebra su regreso con contenido para personas sin hogar. Arsanov, que ahora vive en Alemania sin documentos válidos, cambia de lugar de residencia cada pocos meses. No sólo tuvo repetidos problemas con las autoridades, sino también con las personas a las que supuestamente había engañado. La lista de socios comerciales anteriores es larga. Pero la lista de personas que permanecieron más tiempo con él es corta. Hoy en día apenas hay un antiguo socio comercial de Arsanov que no comente públicamente sus dudosas prácticas comerciales. Arsanov deja atrás tierra arrasada. Continúa anunciando nuevos proyectos que no implementa y finalmente desaparece del público durante algunas semanas. El escándalo de las donaciones está destruyendo por completo la imagen de los YouTubers Intentó volver con contenido para personas sin hogar. Permite que hombres y mujeres que viven en la calle hagan girar su rueda de la fortuna casera frente a su cámara. Luego les da la cantidad que ganaron y les deja abrazarlo. A veces también les regala a las personas sin hogar un nuevo iPhone, que pagan los socios publicitarios. En un vídeo, le pregunta a un hombre en la calle si debería darle una determinada cantidad o duplicar la cantidad para otra persona sin hogar. Sin embargo, cuando no quieren aparecer ante la cámara, Arsanov insulta a hombres y mujeres, llamándolos “criaturas desagradecidas”. READ Cora Schumacher: Así de alto puede ser su presupuesto mensual En un momento, regala a los transeúntes iPhones y Playstations si lo siguen en las plataformas de redes sociales. Copió la idea del YouTuber estadounidense “MrBeast”. Después del terremoto en Turquía, Moise recaudó alrededor de 100.000 euros en donaciones de sus espectadores. Luego vuela a la zona del desastre y es fotografiado distribuyendo suministros de socorro. Más tarde se supo que no donó la gran mayoría del dinero, sino que se lo guardó en el bolsillo. Durante este tiempo, Moyes consumía drogas en exceso. Según él, había probado “todas las drogas del mundo”. Comienza a ver el diablo en los extraños y les pide que digan la Shahada antes de entrar a los cuartos oscuros donde pinta cuadros o experimenta con música. En repetidas ocasiones se refirió a sí mismo como un dios y un profeta. Se crean extrañas grabaciones en las que Mois interpreta su “música” en la zona peatonal y en discotecas. Parece que está sufriendo un ataque epiléptico. Cuando el escándalo de la donación finalmente se hace público, Mois sufre un colapso quizás nunca antes visto en la historia de YouTube. Sus columnas de comentarios están llenas de preguntas sobre adónde fueron realmente las donaciones. Finalmente anuncia un comunicado. La declaración apareció en abril en el canal de YouTube de “Barello”, un TikToker de fama también cuestionable. La conversación de casi una hora con Parrillo y Nabil, una figura de bajo perfil de las redes sociales, es difícil de seguir. No hay un tema común. Moyes no habla de donaciones, sino de sus experiencias con las drogas. “Muy fuerte”, comenta a veces Parrillo.

Después del vídeo, el ánimo público contra Arsanov se volvió más caliente que nunca. Elimina todas las publicaciones en su cuenta de Instagram de 1,2 millones de personas. No fue hasta mayo que volvió a subir sus fotos y videos. Arsanov ahora ha cambiado. Física y mentalmente. Está casi exclusivamente sin camisa, habla con torpeza y muestra su gran tatuaje de anime recién adquirido en su cuerpo. Está bien entrenado, pero su porcentaje de grasa corporal notablemente bajo lo hace parecer enfermo. Él, que durante mucho tiempo ha hablado de ser un musulmán devoto y libre de drogas, ahora bebe cerveza Heineken enlatada frente a la cámara, fuma cigarrillos y comienza a fantasear con ser “el hombre en el espejo”. Mientras tanto, solicita donaciones a través de PayPal en sus Historias de Instagram. Los fanáticos le envían pequeñas cantidades de centavos y escriben en la línea de asunto: “Date 1 a Hluli”; en el lenguaje acabado y drogado de Moyes, esto significa porro. Entonces, de repente, unas semanas más tarde, se trataba de su ahora separada esposa, Arsanov. READ Israel: 'Nuestras guerras eran versiones desvaídas de las guerras de nuestros padres' A finales de junio pidió en un vídeo que no hablaran de su exmujer en los comentarios de sus publicaciones. “Nunca la odié”, escribe Moyes, que ahora sólo habla inglés porque “odia” Alemania y ahora se hace llamar “Zweiss”, y luego acusa a su ex esposa de engañarlo con el rapero judío Sun Diego. Siente lástima por un momento. Sus fanáticos coinciden en que el terrible sufrimiento que atravesó es la razón por la que tiene tantas cicatrices mentales.

Pero resulta que la historia no es cierta. “Nunca pensé que estas cosas alcanzarían tales proporciones”, dijo en una declaración detallada la ex esposa de Arsanov, Anis K, describiendo en una serie de videos la terrible experiencia que tuvo que soportar en su matrimonio. Ella niega la acusación de traicionarlo. Los siguientes videos tratan sobre violencia física y psicológica, humillación, tortura y aislamiento absoluto. Muestra informes policiales que muestran una imagen de ella siendo agredida físicamente. Cuando Arsanov ve el vídeo, se preocupa. Insulta y amenaza a su exmujer. Él admite públicamente haberla golpeado y publica fotografías de ella junto con sus fechas de chat y también publica su dirección en línea. Algunos de sus fans le prometieron en los comentarios que “se encargarían” de ello.

Como si estuviera alborotado, Arsanov publica minuto a minuto vídeos inquietantes, amenazas de muerte e insultos antisemitas. Insulta a sus hijos pequeños y ofrece una recompensa por la cabeza de su ex esposa. WELT sabía que ahora necesitaba protección policial. De lo contrario, ni las autoridades ni las redes sociales tomarán muchas medidas. Aunque Instagram eliminó publicaciones individuales que publicaban números de teléfono, direcciones y fotos privadas fuera de horario, las cuentas con 1,1 millones de seguidores todavía existen. Se dice que la policía lo detuvo por la fuerza durante un breve período, como afirma el propio Arsanov, pero al poco tiempo simplemente continuó publicando. “Por el momento hemos agotado todas las medidas posibles, tanto jurídicas como en materia de responsabilidad”, afirmó la policía de Bielefeld.