Por eso Kim Virginia realmente migra

Kim Virginia Hartung (29 años) dio la espalda a Alemania para empezar una nueva vida en Dubai. Pero, ¿por qué emigró la fama de los reality shows en primer lugar? En tus Instagram-Un cuento que habla de la razón emocional: “Llevo ocho años viajando por el mundo. El único lugar donde las cosas me resultan más difíciles con mi estilo es Alemania. […] “A menudo me sentía como un unicornio en un establo de caballos, pero no estaba del todo bien”.

He tomado la decisión de emigrar. kim Se hizo en el último segundo ya que algunas cosas los han mantenido ocupados durante las últimas semanas. “Porque es más seguro y, por supuesto, hay ventajas fiscales. Pero la seguridad es muy importante para mí. Me amenazaron con un arma en Miami y mi padre recibió un cuchillo en Mannheim. Ahora es el momento perfecto para emigrar”.Ella confirmó en una entrevista con imagen.

Pero el horror tampoco acabó en Dubai. Hace unos días, la joven de 29 años denunció un accidente automovilístico en el que estuvo involucrada porque su conductor estaba usando su teléfono celular. El accidente tuvo consecuencias: “Ahora sufro una lesión cerebral leve”., informó en línea poco después. De hecho, no debía regresar a Alemania: “Después de una lesión cerebral hay que guardar reposo absoluto”.

