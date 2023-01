Mónaco no logra volver: Noble quiere irse al Bayern Múnich, pero el futuro no está claro

El portero Alexander Nobel ve su futuro principalmente con el campeón alemán Bayern Munich, a pesar de la formidable competencia. Su plan de carrera es “jugar en el Bayern de Múnich en algún momento”. Mientras tanto, elogió la marcha de Jan Sommer al Bayern de Múnich.

El portero Alexander Noble, cedido por el FC Bayern Munich al Mónaco, todavía aspira a convertirse en el número 1 en la portería de Munich. “De todos modos, porque es uno de los 3 mejores clubes del mundo y ese es un objetivo muy claro”, dijo el joven de 26 años en el actual estudio deportivo de ZDF. The Record Champions cedió al ex portero nacional sub-21 al Mónaco en el verano de 2021. El contrato de Noble con el equipo de la primera división francesa se extiende hasta el verano.

Cuando se le preguntó acerca de regresar a los campeones récord alemanes, Nobel respondió con cautela. “Veremos qué sucede en el verano después de eso”. Mantendrá conversaciones con la dirección del club de Múnich, pero pasará mucho tiempo hasta entonces. “Todavía tengo algunos partidos importantes que jugar con Mónaco”, dijo Noble. “Ese es el más importante para mí en este momento”.

Mirando hacia atrás, el portero dijo que su paso a Francia fue el movimiento correcto. “Por el momento puedo decir que me siento mejor que nunca”, dijo Noble, quien se mudó a Múnich desde el Schalke 04. “Me he desarrollado muy bien y está claro que soy un portero diferente ahora que cuando me mudé al Bayern”. Munich.” En el verano de 2020 como posible sucesor del portero nacional Manuel Neuer (36). Cuando el FC Bayern buscaba un nuevo portero tras la grave lesión de Neuer en diciembre, es posible que Noble no se mostrara totalmente reacio a volver. “Es un gran trabajo, por supuesto, pero Mónaco no quería dejarme ir. Fue una buena señal en mi dirección”, dijo el jugador de 26 años.

Noble declaró que en su futuro club continuaría coleccionando entrenamiento de partidos como requisito previo. “Me di cuenta de lo importante que es entrenar y no quiero perdérmelo más. Quiero ir donde haya una alta probabilidad de jugar”, dijo el nativo de Paderborn. El siguiente paso en su carrera es jugar también en la Champions League.

Después de que Munich asegurara los servicios de Jan Sommer del Mönchengladbach, a quien Noble describió como un “excelente portero”, poco antes de que se reanudara la liga, la situación de Noble volvió a cambiar: “Hay porteros en todos los clubes a este nivel. Acéptalo”. Ellos “tendrán conversaciones en el verano sobre lo que tiene más sentido”. La alta dirección del Bayern de Múnich ve a Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic como “su desarrollo tan positivo como el mío”.