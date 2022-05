Monedas LUNA casi sin valor: Criptomercado en crisis: Terra Crash envía ondas de choque masivas | Boletin informativo

Forex en este artículo

La moneda estable algorítmica Terra cayó por debajo de $ 0.20 a veces

Las monedas Terra LUNA se vuelven casi inútiles: $ 25 mil millones quemados

El desastre de Terra exacerba los sentimientos de criptomoneda



Terra USD (UST), una de las monedas estables más utilizadas en el mundo junto con Tether y USD Coin, ha visto drama en los últimos días. Mientras tanto, la cadena de bloques Terra en el bloque 7603700 se cerró para “prevenir ataques”, escribió en Twitter el desarrollador detrás de Terraform Labs. La caída no solo afectó a las criptomonedas y su moneda hermana, LUNA, emitida por el mismo proyecto, sino que afectó a todo el criptomercado. ¿Cómo ocurrió la caída del precio de Terra? ¿Y qué significa esto para el futuro de la moneda estable?

La cadena de bloques Terra ha sido descontinuada oficialmente a una altura de bloque de 7603700.https://t.co/squ5MZ5VDK Los auditores de Terra decidieron descontinuar la cadena Terra para evitar ataques severos a la gobernabilidad dolares lunares La inflación y una reducción significativa en el costo del ataque. – Terra (UST) 🌍 impulsado por LUNA 🌕 (terra_money) 12 mayo 2022

Las monedas estables de Terra caen intermitentemente por debajo de $ 0.3

El 9 de mayo hubo señales crecientes de que Terra ya no podía mantener la paridad con el dólar estadounidense. Terra comenzó a cotizar el 10 de mayo a $ 0,88, una gran pérdida para una moneda estable que apunta a una paridad plana de 1: 1 del dólar estadounidense. Pero empeoró: los tanques subterráneos se cotizan actualmente a $ 0.145 (al 13 de mayo de 2022). Concretamente, hay una hiperinflación detrás de esto: la cantidad de monedas LUNA en circulación aumentó rápidamente, luego de lo cual el precio cayó, como explica “t3n”. Los observadores del mercado hablaron de una verdadera “corrida bancaria”: los inversores de Terra intentaron salvar lo que aún podía salvarse. El intercambio de criptomonedas Binance se ha visto obligado a restringir temporalmente el comercio en UST y LUNA debido a la gran cantidad de órdenes de venta pendientes, informa CNBC.

Todo el criptomercado está sufriendo este drama, con Bitcoin cayendo temporalmente por debajo de la marca de $27,000 por primera vez desde diciembre de 2020. La criptomoneda LUNA, también fundada por Terra, ha perdido más del 99 por ciento y ahora no tiene valor: LUNA cuesta actualmente solo $0.0008837 (al 13 de mayo de 2022), mientras que en abril de 2021 todavía tenía que pagar temporalmente más de $115. Así, desapareció una fortuna estimada en 25 mil millones de dólares estadounidenses, según “Coinmarketcap”, el valor de mercado de Terra-Coins LUNA justo antes del inicio de la venta el 7 de mayo. Agregue a eso los casi $ 19 millones que antes equivalían a los tanques debajo del piso.



¿Cómo funciona Terra Stablecoin, en teoría?

A diferencia de dos de las monedas estables más populares del mundo, Tether y USD Coin, Terra no tiene reservas financieras que respalden el token. En cambio, Terra usa un algoritmo mantenido por el desarrollador Terraform Labs para replicar cursos. Terraform Labs fue establecido por Do Kwon en Singapur en 2018. El precio debe permanecer constante al disminuir o expandir la oferta de dólares estadounidenses según el momento mediante la compra y venta de UST y Luna. Entonces, detrás de Terra no hay dólares reales, sino criptomonedas; en el caso de los bonos del Tesoro terrestres, esto es LUNA. Por lo tanto, los gabinetes de piso siempre valen un dólar en LUNA. Los propietarios siempre pueden “quemar” USD 1 en monedas estables y “mi” LUNA del mismo valor a un tipo de cambio fijo en un acuerdo de arbitraje, explica Capital. Por ejemplo, la oferta de tokens UST puede reducirse, lo que hace que los precios se inflen y mantengan la paridad con el dólar estadounidense.

Terra confió en la confianza de los inversores, y ahora se acabó

Al menos en teoría, en la práctica, las monedas estables impulsadas algorítmicamente tienen un gran déficit, como lo confirma la debacle de Terra. “Fue un desastre, pero era predecible”, dijo Nick Carter, cofundador de Coin Metrics, a CNBC sobre la situación. “Ninguna moneda estable algorítmica ha tenido éxito y esta no es una excepción”. El problema de Terra, dice Carter, es su falta de respaldo financiero: “Terra no es infalible, definitivamente no está respaldada por reservas. Realmente fue respaldada por la fe en el editor”. Pero la moneda estable Terra perdió la confianza de los inversores y, como resultado, colapsó. Por lo tanto, la moneda LUNA asociada también fue ignorada y surgió un círculo vicioso interesante: las monedas LUNA ya no podían permitir la paridad con la moneda estable Terra, ya que también perdieron su valor.



Bitcoin & Co. está sufriendo. Del drama que rodea a Terra

Los esfuerzos inútiles de Terra para estabilizar literalmente la moneda estable tienen consecuencias desastrosas para todo el sector de las criptomonedas. La debacle de Terra exacerbó notablemente el sentimiento críptico. Bitcoin se ha deslizado bastante en los últimos días. Otras criptomonedas importantes como Ether, Ripple (XRP), Dogecoin y Cardano también se han desviado significativamente. Incluso la moneda estable Tether, que generalmente tiene un precio constante, perdió en algunos lugares a $ 0,95.

Carter sobre la criptocrisis: “Creo que el mercado espera algunas ventas forzadas de Terra aquí”: ventas forzadas, que al menos en parte sucedieron. Según información de “CNBC”, varios análisis indicaron que la cartera de “Luna Foundation Group” ahora está vacía.

Sin embargo, el drama de Terra llegó en el momento equivocado: al igual que otros activos de riesgo, las criptomonedas están sufriendo particularmente por la inflación acelerada y el aumento de la tasa de interés asociado por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Todo esto lo convierte en un cóctel tóxico que probablemente seguirá siendo el tema dominante en el espacio criptográfico en los próximos días.

