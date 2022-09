Movilización parcial: jóvenes rusos provocan atascos de kilómetros en la frontera

METROLos hombres en edad militar abandonaron el país en masa el viernes. Su desplazamiento llenó aviones en Rusia y provocó atascos en los cruces fronterizos. Compartieron el objetivo de no ser llamados a luchar en Ucrania como parte de la movilización parcial anunciada por el Kremlin.

Según el servicio de mapas en línea ruso Yandex, en una carretera que conduce a la frontera sur del país con Georgia, se formaron largas filas de automóviles de diez kilómetros de largo. En la frontera con Kazajstán, la columna de hojalata era tan alta que algunas personas dejaron sus autos y continuaron a pie, tal como lo hicieron algunos ucranianos cuando Rusia invadió su país el 24 de febrero.

Leer también

Mientras tanto, decenas de vuelos desde Rusia, con boletos vendidos a precios exorbitantes, que llevan a bordo a hombres rusos, se han dirigido a destinos internacionales como Turquía, Armenia, Azerbaiyán y Serbia sin visa para los rusos. Entre los que llegaron a Turquía se encontraba un hombre de 41 años que había desembarcado en Estambul con una maleta y una mochila y quería empezar una nueva vida en Israel.

Estoy en contra de esta guerra. Y no seré parte de eso. No me convertiré en un asesino. “No mataré a la gente”, dijo el hombre, que solo pidió que lo llamaran Yevgeny por temor a la venganza contra su familia en Rusia. Llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, un “criminal de guerra”. Yevgeny decidió huir después de que Putin anunciara una movilización parcial el miércoles. El número total de reservistas participantes podría llegar a 300.000.

Viaje peligroso a Bielorrusia

Algunos de sus compatriotas también huyeron a la vecina Bielorrusia, estrechamente aliada con Rusia. Pero esto no estuvo exento de riesgos. Uno de los periódicos independientes más antiguos de Bielorrusia, Nasha Niwa, informó que los servicios de seguridad del país han recibido instrucciones de ubicar a los rusos en hoteles y apartamentos alquilados que huyen del servicio militar obligatorio y denunciarlos a las autoridades rusas.

El liderazgo en Moscú se quejó de “histeria” en el país. Al mismo tiempo, excluyó del servicio militar obligatorio a los reservistas con ciertas profesiones. El gobernante checheno Ramzan Kadyrov acusó a los objetores de conciencia de cobardía. “Sabes, no eres más que un cobarde, un traidor y una persona de segunda”, dijo el viernes a los objetores de conciencia en su canal de Telegram.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen-Jean-Pierre, dijo que el hecho de que los rusos abandonaran su país para evitar el servicio militar obligatorio muestra que la guerra en Ucrania es “impopular”. “Lo que Putin está haciendo, no está actuando por fuerza”, dijo Jean-Pierre. En cambio, las acciones de Putin son un signo de debilidad.

Llegó a Georgia: un grupo de rusos tras cruzar la frontera hacia el país vecino Fuente: AP / Shakh Aivazov

En Alemania, hubo llamadas para ayudar a los hombres rusos a evadir el servicio militar. El portavoz del gobierno, Stephen Hebestreet, explicó que el gobierno federal quiere llegar a una línea común a nivel europeo para tratar con los objetores de conciencia rusos. El portavoz de la ministra del Interior, Nancy Wesser, Maximilian Kahl, dijo que cualquier persona que se oponga valientemente al “régimen de Putin” y se ponga en gran riesgo puede solicitar asilo en Alemania debido a la persecución política. El estatuto de refugiado en Alemania se puede conceder a cualquier persona amenazada de represión grave, pero cada caso se examina individualmente.

La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados emitió una declaración similar: “Los fugitivos que son objeto de una represión severa suelen recibir protección internacional en Alemania”, dijo un representante de RedaktionsNetzwerk Deutschland. Esto también se aplica a Rusia. “La práctica de toma de decisiones de la Oficina Federal de Migración y Refugiados ya se ha modificado en consecuencia”, agregó. La concesión de asilo sigue siendo una decisión caso por caso y también incluye un control de seguridad.

Leer también

Pero para ello, los afectados primero tendrán que llegar a Alemania, a donde ya no es fácil viajar para Rusia, como muchos otros países de la UE. La Unión Europea suspendió los vuelos directos entre sus 27 estados miembros y Rusia a raíz de su ataque a Ucrania. También se ha aprobado una asignación limitada de visas Schengen, que permiten la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Cuatro de los cinco países fronterizos con Rusia (Letonia, Lituania, Estonia y Polonia) decidieron recientemente rechazar a los turistas rusos. Algunos representantes de los países de la UE también ven un riesgo potencial de seguridad en la huida de los rusos. Esperan que el cierre de la frontera aumente la presión sobre Putin en Rusia.

“No es correcto considerarlos como objetores de conciencia”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevix, dijo el jueves que muchos de los que ahora han huido de Rusia acordaron matar a los ucranianos. No habrían protestado contra ello. “No es correcto considerarlos como objetores de conciencia”.

Sin embargo, hasta ahora, los rusos han podido ingresar a Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, con visas Schengen. Los guardias fronterizos finlandeses dijeron el viernes que el número de llegadas desde Rusia ha aumentado considerablemente. Los medios informaron un aumento del 107 por ciento con respecto a la semana anterior.

Una fila de automóviles de aproximadamente medio kilómetro de largo se forma frente a Valima, uno de los cruces fronterizos más concurridos, según la guardia fronteriza finlandesa.

Los coches bordean la frontera con Finlandia Fuente: vía Reuters

Leer también

La emisora ​​​​finlandesa MTV transmitió entrevistas con hombres rusos que acababan de ingresar a Finlandia a través del cruce fronterizo de Virulahti. Un hombre llamado Yuri de Moscú declaró que ninguna persona en su sano juicio querría ir a la guerra. Andrei Balakirov, un ruso de San Petersburgo, dijo que estaba mentalmente preparado para salir de Rusia durante medio año, pero lo pospuso hasta la movilización.

“Creo que es algo realmente malo”, dijo. Valerie, un hombre de Samara en su camino a España, está de acuerdo. Calificó la movilización parcial como una “gran tragedia”. “Es difícil describir lo que está pasando. Lo siento por aquellos que se han visto obligados a luchar contra su voluntad. He oído historias de personas que reciben este tipo de instrucciones en la calle, da miedo”.

Mientras tanto, se estaban llevando a cabo referéndums ficticios organizados por el Kremlin en cuatro regiones ucranianas con el objetivo de anexar los territorios ocupados a Rusia. Kyiv y Occidente condenaron estas elecciones como ilegales según el derecho internacional, cuyo resultado fue predeterminado por Moscú.