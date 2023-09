Muchos servicios se vieron afectados por la interrupción

Página principal consumidor

de: Jennifer Lanzinger

Una gran perturbación en Telekom provoca la ira de los clientes. © IMAGO/imageBROKER/Christopher Tamke

Muchos servicios de Telekom están actualmente inactivos y la compañía ya ha confirmado una interrupción.

Kassel – El viernes por la tarde se produjo una importante interrupción del servicio en Telekom, justo a tiempo para el final de los trabajos en Alemania. Como anunció la propia Telekom en Twitter, puede haber un mal funcionamiento en los siguientes servicios: Magenta TV (inicio de sesión, proceso de inicio), inicio de sesión por correo electrónico, inicio de sesión en el centro de atención al cliente y, en algunos casos, inicio de sesión en el centro telefónico. En consecuencia, actualmente se está trabajando para solucionar el problema técnico. El portal allestoungen.de ya ha informado de miles de fallos.

A las 17:14 horas, el problema aún no se ha resuelto. Cuando un cliente solicita desesperadamente una actualización, la cuenta “Telekom_hilft” sólo puede responder: “Lamentablemente todavía no”.

El portal de informes de errores explota: Clientes enojados con Telekom Telecom – ¿Trabajos de mantenimiento?

en la puerta Todos los trastornos Las quejas de los usuarios aumentan espectacularmente y llegan de toda Alemania: Hamburgo, Berlín, Munich, Frankfurt, Dortmund, Duisburgo y Wuppertal parecen haberse visto afectados. Algunos usuarios escribieron que Magenta TV no funcionó “durante varias horas”.

Otros informaron que puede ejecutar el servicio, pero el servicio se detiene al diez por ciento. “En Tréveris tampoco hay televisión violeta desde alrededor de las 14:00 horas. El correo y la red funcionan. Por supuesto, no se puede localizar a nadie en la línea directa de errores de Telekoma (sic) y se reproduce un mensaje grabado”, escribe un hombre. Algunos se sorprenden por la envíe un mensaje indicando que Telekom está realizando trabajos de mantenimiento y pídales que se pongan en contacto con usted el siguiente día laborable.

Tilikum: No está claro cuánto durará esta interrupción

La red Telekom X (antes Twitter) aún no tiene una respuesta exacta a la pregunta de cuánto tiempo puede durar la interrupción. Cuando los clientes le preguntaron si tardaría tres horas o tres días, el empleado de Telecom Timur K. respondió: En pocas palabras: “Desafortunadamente, no podemos fijar una hora específica en este momento”. Esperan y esperan que llegue a tiempo. Bundesliga: vuelve a funcionar por la noche.

Por el momento, Telekom no quiere excluir la comunicación con otras interrupciones: el proveedor de servicios en línea Discord se vio afectado por un corte por la tarde. ¿Existe alguna conexión con Cloudfare que al cliente le gustaría conocer? Esto no está claro, afirma Anna, una empleada de Telecom. Un cliente desea que usted tenga buenos nervios, mientras que otros esperan recibir una compensación si se cancela la velada de fútbol. Algunas personas se mantienen más tranquilas: “Apuesto a que un cliente de teléfono fijo frustrado cortó enfadado el cable del teléfono y ahora no hay Internet… Sólo tenemos que vivir con ello y pasará”. Otras noticias sobre Telekom: en agosto se anunció que quería trasladar sus inversiones al extranjero. (gato)