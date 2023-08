Muebles para gatos Tesla y sombrero IKEA: cómo las grandes marcas se hacen un nombre | Noticias

Desarrolla coches autónomos, quiere ir a Marte con su empresa espacial SpaceX y confunde a toda la generación de las redes sociales cambiando el nombre de Twitter: si el fundador de Tesla, Elon Musk (52), es conocido por una cosa, es a veces una locura, su ingenio. Ahora vuelve a dispararle al pájaro con una herramienta.

En la tienda online de Tesla China, el fabricante de automóviles ofrece una cama para gatos con superficie para rascar. Sí, leíste correctamente. La colección de cartón se basa en el diseño de la nueva camioneta eléctrica Cybertruck. Precio: 89 yuanes (11,39 euros).

¿Loco o pensativo? ¿Cómo se supone que una empresa como Tesla se beneficiará de los muebles para gatos? Le pregunté al experto en marcas BILD, el profesor Dr. Christoph Bormann (61) de la Universidad de Bremen.

A este gato parece encantarle la cama Tesla Foto: Instagram

“Tesla quería llamar la atención para que la gente hablara”, explica Bormann. El modelo Cybertruck de cartón podría haber fracasado. “Los consumidores tienen que pensar: ‘¡No hablan en serio!

¿pero por qué? Profesor dr. “Al fin y al cabo, las grandes empresas quieren reducir el número de marcas propias y lanzar más productos al mercado”, explica a la revista BILD Martin Fasnacht (58), de la WHU – Otto Bechem School of Management.

Una estrategia de la que no todo el mundo está convencido. Consultor de marketing Arnd Zschiesche (51): “Las grandes empresas siempre tienen que preguntarse si un nuevo producto es a largo plazo una fortaleza o una debilidad. Tesla no se beneficiará en este caso. La eficiencia de la marca no se apoya en los muebles para gatos. “En última instancia”, “Todo es cuestión de confianza”, afirma el experto.

Explota como el gato de Schmidt: el Tesla Cybertruck acelera de 0 a 96,5 km/h en menos de 2,9 segundos Foto: Robin Beck/AFP

Hay muchos ejemplos de expansión de marcas, y algunos productos ya han causado una impresión duradera o incluso han alcanzado un estatus de culto.

sombrero ikea

El sombrero azul de IKEA llamado “Knorva” está hecho del mismo material resistente que el famoso bolso “Frakta”. Una portavoz de la empresa dijo a BILD que forma parte de la gama estándar desde enero de 2023 y es muy popular. Actualmente sólo está disponible en aproximadamente la mitad de todas las tiendas de muebles. Puedes conseguir el sombrero por unos 12 euros en Amazon.

Carlos Contreras, autor de la revista BILD, se probó él mismo el moderno sombrero de IKEA

Volkswagen “salchicha de curry”

La “Currybockwurst”, como se la llama oficialmente, forma parte integral del fabricante de automóviles de Wolfsburgo desde hace décadas. Se sirvió por primera vez en el comedor Volkswagen en 1973, ¡a partir de las 8 de la mañana!

La currybockwurst pesa 170 gy mide 25 cm de largo. Condimento ultrasecreto Foto de : Supermercado 24h.de

La salchicha lleva en su embalaje la marca “Volkswagen Originalteil”, así como el número de pieza original, 199 398 500 A. VW vende la salchicha a través de puntos de venta y en sus concesionarios de automóviles. En Wolfsburg Rewe, un paquete para cinco personas cuesta 6,49 €.

Colchón de aire para patatas fritas de McDonald’s

Crujientes, largas y doradas: a algunas personas les encantan las patatas fritas de la cadena de comida rápida estadounidense McDonald’s tiene muchas ganas de bañarlo. Con el colchón inflable de papas fritas (aproximadamente 1″ x 37″), los fanáticos al menos pueden ducharse en él. Las mundialmente famosas patatas fritas Cuesta el equivalente a 45 euros y está disponible online..

Diversión en el baño que te da hambre Imagen: Arcos Dorados Ilimitados

clip de porsche

Ya sea que esté guardando o reparando joyas: un clip puede resultar útil en muchas situaciones. También los hay para los amantes de los coches deportivos. Porsche. Su silueta es similar a la del coche insignia de la marca, el 911. Los clips se guardan en un recipiente en forma de filtro de aceite. El juego está disponible, por ejemplo, en E-Bay por 26,59 €.

La silueta del Porsche 911 es inconfundible gracias a su elegante línea del techo inclinada Foto: www.autocover.com

Según el instituto estadounidense de investigación de opinión J.D. Power, el Porsche 911 es el modelo individual más popular en términos de satisfacción general. (imagen del símbolo) Foto: Porsche AG

bálsamo labial cheetos

Si te gustan los snacks de maíz crujientes, te puede gustar este producto: Bálsamo Labial Cheetos. Sin embargo, fue retirado de los estantes de EE. UU. poco después de su debut en 2020: los consumidores no querían llevarse a los labios nada que supiera a refrigerio.

Y en algunas tiendas online de EE.UU. la varita todavía está disponible por unos tres euros Foto: www.myamericanmarket.com

columpio de DHL

No tiene absolutamente nada que ver con la paquetería: DHL Express vende hamacas fabricadas con nailon reciclado. Conveniente para los clientes que esperan ser entregados. El tapete puede soportar hasta 350 libras. Cuesta 30,50 euros.

La hamaca viene con bolsa con cordón, gancho y cuerda. Foto: dhl-fanshop.com

Vodka Lamborghini

El fabricante italiano de coches deportivos ofrece una bebida espirituosa especial: “Tonino Lamborghini Vodka”. El nombre del producto alcohólico estilo de vida pertenece al hijo del fundador, Ferruccio Lamborghini († 76). Tonino Lamborghini Vodka contiene hasta un 40 por ciento de alcohol. Pero recuerde siempre: ¡no beba mientras conduzca!

El vodka Tonino Lamborghini procede de las regiones productoras de Europa del Este, como los Balcanes y Eslovaquia. Foto: lamborghini-beverages.com

sujetador de agua evian

Calma de una manera diferente: en 2005, la marca de agua mineral Evian lanzó un sostén con infusión de agua. Pero poco después la producción cesó. Compartió Sheetal Bakhari, experto en comportamiento del consumidor, en el portal de la industria “ Planeta UXHay dos suposiciones: el peso puede ser demasiado pesado, lo que hace que llevar el sujetador sea incómodo. W: Evian debería haberse centrado en los beneficios médicos del sujetador (por ejemplo, para pacientes con esclerosis múltiple) en lugar del estilo de vida.

Los clientes preguntaban: “¿Por qué tengo que poner el agua que bebo en la ropa que voy a usar todo el día?” Imagen: Relaciones Públicas

Esmalte de uñas Kentucky Fried Chicken

La cadena estadounidense de comida rápida Kentucky Fried Chicken inició una tendencia en Hong Kong en 2016: ¡esmalte de uñas comestible con sabor a pollo frito! Además, el color “Hot & Spicy” resultó del mismo tono naranja que la salsa picante para las partes de ave. Las pinturas ya no están disponibles para su compra en este momento.

KFC adoptó el lema “¡Está para chuparse los dedos!” literalmente Foto: adweek.com

McDonald’s planea ahora una campaña similar para chuparse los dedos en AustriaPor tiempo limitado, a partir del 29 de agosto, las fans podrán decorar sus uñas con sus salsas favoritas. Además, el primer salón de manicura McDonald’s del mundo abre sus puertas en Viena.