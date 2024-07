Muere el productor de “Titanic”, John Landau

Alan Bergman, de Disney Entertainment, anunció en un comunicado que el productor de cine estadounidense Jon Landau falleció a la edad de 63 años. No se mencionó la causa de la muerte. El ganador del Oscar produjo películas como “Titanic” y “Avatar”.

La actriz Zoe Saldana, protagonista de “Avatar”, escribió en Instagram: “Es difícil para mí encontrar palabras. Tu muerte me ha golpeado duro. Nos estás dejando demasiado pronto. Mis pensamientos están contigo y tu familia. Tu sabiduría y apoyo.” Él moldeó a muchos de nosotros de maneras por las que siempre estaremos agradecidos”.

Durante el reinado de Landau, la película “Titanic”, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, se convirtió en la primera película en lograr mil millones de dólares en taquilla. Incluso superó este éxito con “Avatar” y la película posterior “Avatar: The Way of Water”.