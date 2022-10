Muere el veterano de los reality shows Fred Vosbroech: el hijo de Frank pinta su foto de perfil de negro

Hoy existen documentales televisivos realistas en los que se sigue a héroes más o menos notables en su vida cotidiana, como la arena en el mar. La serie “Die Fussbroichs” ha realizado un trabajo pionero en este campo. Ahora el cabeza de familia, Fred, está muerto.

Mientras tanto, solo su hijo Frank está garabateando en formatos de telerrealidad. Pero una vez que Fred Vosbroech y su esposa, Anime, se convirtieron en estrellas de la televisión. Ya han pasado más de 20 años. Así, el cabeza de familia del famoso documental Colonia murió a los 81 años.

Con su esposa de anime, Fred Vosbroech se convirtió en una estrella de telerrealidad. (Foto: Photo Alliance/Archivos Unidos)

sobre mí Facebook de Ben Frank Se pueden leer muchas expresiones de condolencias. Además, el hombre de 54 años ha coloreado su foto de perfil de negro. Express también informó que la “triste noticia” había sido confirmada por los miembros de la familia.

100 episodios en 17 temporadas

La familia se dio a conocer en ese momento a través del documental de telerrealidad llamado simplemente “Die Fussbroichs” en el programa de televisión West German Broadcasting (WDR). La serie fue filmada entre 1989 y 2001 y se considera el primer documental alemán.

En ese momento, la directora Otty Del quería representar la vida de una típica familia alemana de clase trabajadora y, durante su investigación, se encontró con la familia Vosbroech en Colonia, compuesta por el padre Fred, la madre anime y el hijo Frank. Inicialmente, solo se produjo un documental de 85 minutos. Pero al final, “Die Fussbroichs” se convirtió en una serie longeva con 100 episodios en 17 temporadas.

Frank Vosbroech fue visto en 2021 en “The Jungle Show” en RTL. (Foto: Alianza Fotográfica/)

La figura también mostró qué tan temprano se jubiló Fred Vosbroech en 1997. Mientras tanto, su esposa trabajó en la administración de la ciudad de Colonia hasta que se jubiló.

Recibió un Premio Grimme

En 1992, el director Diehl recibió el Premio Grimme por la serie. En 2013, se realizó una película más larga llamada “Die Fussbroichs today”, que trataba sobre las condiciones de vida actuales de la familia en ese momento.

Si bien Fred y el anime rara vez se han visto en público últimamente, a Frank Vosbroech todavía le encanta explotar en formatos de telerrealidad. En 2018, se mudó con su esposa Elke a “Summer House of the Stars”, donde la pareja obtuvo el tercer lugar. También participó en “I’m a Star – The Big Jungle Show” de RTL en 2021. Sin embargo, su esperanza de obtener un boleto para el campamento regular en la jungla del programa no se materializó.

(Este artículo se publicó por primera vez el martes 18 de octubre de 2022).