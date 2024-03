¿Muerto desde hace meses? John Oliver difunde rumores sobre Kate

La ausencia de la princesa Kate (42 años) genera preocupación entre los fanáticos de la familia real de todo el mundo. Ahora participan en las discusiones dos destacados presentadores de programas de entrevistas. En un nuevo episodio de “Mira lo que está pasando en vivo” Andy Cohen (55) y Juan Olivero Sobre la situación en la familia real británica. “No es imposible que haya muerto hace 18 meses”.dice el comediante inglés. En realidad, no estaba interesado en ello en absoluto, pero luego ocurrió el incidente de la foto falsa. La reacción del palacio le hizo sospechar: “Creo que en este momento lo están manejando muy mal”.

John Afirma que su teoría es sólo una fantasía de la que no tiene pruebas. Sin embargo, le gustaría ver una señal de vida. princesa Mira, preferiblemente una foto de ella con un periódico de actualidad. Rocío Él está de acuerdo con su invitado. Después de todo, el lema de la familia real británica suele ser no ofrecer explicaciones cuando hay controversia. Le pareció muy extraño que Kate, precisamente, se disculpara por la foto editada. Las bromas de los presentadores no son aceptadas por algunos fanáticos de la corona inglesa. A continuación se muestra un clip de la entrevista. X Comentarios de un usuario: “Básicamente, no es asunto tuyo ni de nadie más. Deja a la mujer en paz”.

Presentador de “Mira lo que pasa en vivo”. Rocío Actualmente es el centro de atención de los medios. el anterior “Las verdaderas amas de casa de la ciudad de Nueva York“-una estrella Leah McSweeney (41) Recientemente lo acusó a él y a la cadena Bravo TV de tolerar el consumo de cocaína dentro de la red. Según ella, el presentador del programa de entrevistas no sólo debe consumir el medicamento él mismo, sino que también debe ponerlo a disposición de los empleados.. La estrella de Real Housewives of Beverly Hills defendió al hombre de 55 años. Lisa Vanderpump, de 63 años, dijo sobre las acusaciones: “Puedo decir categóricamente: no, él no lo haría”.

Instagram/Príncipe y Princesa de Gales Príncipe Louis, Princesa Kate, Príncipe George y Princesa Charlotte, marzo de 2024

Andy Cohen en octubre de 2023

