La demanda de una foto sin editar de la princesa Kate enfurece al príncipe William

de: Anne Marie Goble

La foto que muestra la princesa Kate el Día de la Madre crea un ambiente particularmente malo. El príncipe William luce sombrío y la confianza en la familia real está en riesgo.

Windsor – La alegría inicial por la primera fotografía de Kate Middleton (42 años) desde su cirugía abdominal el Día de la Madre (en Gran Bretaña, el 10 de marzo) rápidamente se convirtió en duda. Pronto quedó claro: la foto había sido manipulada. No pasó mucho tiempo para que la Princesa de Gales se disculpara; Como fotógrafa estaba experimentando, pero eso no fue suficiente para ocultar los flagrantes errores de edición que eran obvios para los expertos. Ahora sólo la foto original puede ayudar.

La foto original “editada por la princesa Kate” aportará claridad

“¡El Palacio debería publicar la foto sin editar de Kate y los niños lo antes posible!”, dijo Piers Morgan, el archienemigo de Meghan Markle, de 42 años, en X (antes Twitter). “Si una redacción pequeña e inofensiva sale mal, a nadie le importará”.

Publicar rápidamente una foto tuya para calmar las mentes que comienzan a tener pensamientos extraños después de más de 70 días sin una foto de la princesa no es la forma en que un palacio sobrio maneja su departamento de comunicaciones. ¿Kate va sola? ¿Tiro rápido? ¿Las teorías de conspiración y las crecientes especulaciones han molestado tanto a la madre de tres hijos que ha cometido un gran error?

La situación es cada vez más grave: aumentan las demandas por la fotografía original de la princesa Kate

Es difícil de imaginar: porque, por supuesto, es obvio que después de la larga espera, todos miran con atención. El periodista Pearson ve la situación de manera más dramática: “Si no publican la foto original, las teorías de conspiración que están tratando de destruir sólo empeorarán…”

La expresión pétrea del príncipe William durante el servicio muestra cómo trabaja detrás de su frente. La demanda de la foto original de la princesa Kate es cada vez más fuerte (fotomontaje). © IMAGO / i Imágenes

La verdad es que apenas unas horas después de la declaración en vídeo de Kate, el Daily Mail descubrió a la heredera al trono en el coche. El Príncipe William se dirigía al Servicio de la Commonwealth para celebrar el 75 aniversario de la Commonwealth y, según el Daily Mail, miró el reloj varias veces con el ceño fruncido (11 de marzo, 2:45 p.m. hora local, Se suponía que Abe sonaría las campanas de Westminster, y parecía que Kate estaba sentada junto a él en la oscuridad y se suponía que tenía una cita especial. Irreconocible.

Durante el servicio, el humor del enojado príncipe no mejoró, ya que parecía muy molesto con Camilla y claramente no pensaba en la feliz ocasión del servicio. No es de extrañar: La campaña fotográfica le ha costado la confianza a la monarquía, independientemente de cómo reaccione ahora palacio. Fuentes utilizadas: dailymail.co.uk, X (anteriormente Twitter), people.com