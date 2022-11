¿Muller como delantero en el medio? Flick confía totalmente en la masa del Bayern de Múnich en el Mundial

Varios profesionales del Bayern se presentaron en su mejor momento antes de la Copa del Mundo. Muchos jugadores alemanes como Serge Gnabry, Jamal Musiala o Joshua Kimmich han viajado a Qatar con confianza. Según los informes de los medios actuales, el seleccionador nacional Hansi Flick quiere confiar deliberadamente en el “bloque del Bayern de Múnich” en la Copa del Mundo.

El Bayern tiene un total de siete jugadores en la selección alemana, más que cualquier otro club. Los profesionales del FCB siempre han jugado un papel clave en el pasado. En el triunfo de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, cinco campeones récord alemanes estaban en la alineación inicial en la estrecha victoria final por 1-0 sobre Argentina.

Según el informe “Bild”, Hansi Flick también dependerá en gran medida de los jugadores del Bayern de Múnich en la Copa del Mundo de Qatar. En consecuencia, el jugador de 57 años está considerando comenzar con las siete estrellas del FCB contra Japón al comienzo de la Copa del Mundo. Las razones de esto son claras: el “Bloque del Bayern” ya está bien establecido y puede aprovechar los mecanismos existentes. Dado el tiempo de preparación muy corto, esto es una verdadera ventaja.

Flick planeado con Mueller en el noveno

Es interesante: Thomas Müller, que no ha jugado un partido en casi cuatro semanas y ha estado plagado de problemas en la ingle recientemente, también se considera un once inicial. En consecuencia, el jugador de 33 años no debería jugar centralmente en el mediocampo ofensivo, ya que su compañero de equipo Jamal Musiala está designado, y Flickt planea a Mueller en la posición de ataque.

El nativo de Baviera aún no ha asegurado su lugar de titular y está compitiendo con el profesional del Chelsea Kai Havertz, quien ha jugado repetidamente como delantero en la selección de la Asociación Alemana de Fútbol en el pasado. El recién llegado Niklas Volkrug, que marcó un gol directo contra Omán, es considerado una “carta extremadamente impresionante”. El joven del BVB, Youssouf Moukoko, tampoco es candidato para la etapa de los once primeros.