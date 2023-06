multiples opciones! El ansiado regreso de Tillmann al Bayern

Esto significa, así horario de futbol Escribió a principios de semana que la puerta de Glasgow no estaba del todo cerrada para Tillman. El equipo de Múnich no quiere dejar ir a precio de saldo al centrocampista, que se siente más cómodo en el diez y puede jugar también en el ocho.

La tendencia ahora es más a mudarse a la isla, pero aún no se ha dicho la última palabra. Idealmente, la decisión debería tomarse dentro de las próximas cuatro semanas para que Tillmann tenga tiempo suficiente para adaptarse a su nuevo club y no perderse demasiada pretemporada.

¿O el Bayern de Múnich se lo quedará al final? Aunque este escenario es improbable y aún no ha sido parte de las discusiones internas, no es de ninguna manera imposible, siempre que no entre un nuevo mediocampista y los insatisfechos Marcel Sabitzer y Ryan Gravenberch, que todavía está involucrado con el Liverpool Football Club, se vayan. club