Liga de campeones de balonmano: Magdeburg celebra la victoria de SCM

Magdeburgo ¡Los reyes del balonmano de Europa vienen de Magdeburg! Todos en Magdeburgo vitorearon a los campeones azul-verdes el domingo (18 de junio de 2023). Miles también cruzaron los dedos mientras transmitían en vivo en bares. Por ejemplo, en Mückenwirt, donde la alcaldesa Simone Borris (independiente) también se mezcló con la multitud.

No solo aquí en el Elba, sino que ahora también las reglas verde-roja están oficialmente en el balonmano europeo. Las celebraciones en la capital del estado no conocieron límites después del pitido final el domingo (18 de junio de 2023) poco después de las 8:00 p. m. La exhibición pública más grande, por supuesto en el Elba, tuvo lugar en Mückenwirt.

Varios cientos de fanáticos del balonmano se reunieron aquí para ver el emocionante partido en dos pantallas de video. Cuando sonó el silbato final después del último tiro libre del oponente de SCM, Kielce, todos saltaron, extendieron los brazos en el aire y celebraron el milagro del verde-rojo. Se ondearon banderas, la gente se abrazó.

El triunfo de Magdeburgo: un elogio al coraje y los nervios de acero

No solo eso esperaban, temían y creían: a pocos minutos del pitido final Y el Ayuntamiento ya la ha felicitado en su web. Está claro que se han preparado felicitaciones. Quizás no había duda de que los chicos de verde y rojo devolverían el título al Elba después de más de dos décadas: “Magdeburg felicita a todo el equipo SCM por ganar la Liga de Campeones. Con la victoria final sobre KS Vive Kielce, el balonmano Los jugadores demostraron una vez más su impresionante actuación, su valor “Ganar la competición de balonmano más importante de Europa por segunda vez me hace sentir orgulloso a mí y a muchos residentes de Magdeburg”, dijo el alcalde Simon Borris.

Sus puños apretados, una brillante sonrisa en su rostro. SC Magdeburg ganó la final de la Liga de Campeones de balonmano contra Kielce. READ La Liga Alemana está en vivo hoy en TV, transmisiones en vivo e índice en vivo Foto: Konstantin Kraft

Ella misma no solo fue parte de la película policíaca de siete metros de largo sobre el ingreso a la final en la exhibición pública en Mückenwirt el sábado, sino también el domingo.

La victoria de los jugadores de balonmano SCM en la Liga de Campeones: el día pasará a la historia de Magdeburg

Poco después de la victoria de los chicos en Magdeburg, le dijo al periódico Volksstimme: “Fue muy emocionante, pensé que volvería a ser el putt de siete metros. El ambiente aquí era genial. ¡Magdeburg es simplemente una ciudad deportiva loca! Estoy tan feliz.”

Y el domingo por la noche, con una actuación el lunes (19 de junio de 2023) y una recepción prevista de jugadores de balonmano en el Ayuntamiento Viejo, dijo: “Hoy se celebrará en la historia de la ciudad. Porque supongo que todo funcionará”. el lunes con la firma del contrato de Intel.

No solo convertiría a Magdeburgo en campeona de balonmano en Europa, sino que, tras un largo retraso en la financiación, la mayor inversión en la historia de la ciudad en el Elba también sería un hecho. El fabricante de chips Intel inicialmente quería establecer dos plantas de semiconductores en Eulenburg.

Se está preparando un Alter Markt en Magdeburg para SCM

Para honrar la actuación del SC Magdeburg durante la temporada, se solicita a la plantilla y a todo el cuerpo técnico y de apoyo que firmen el Libro de Oro de la capital del estado lo antes posible. Posteriormente, también tendrá la oportunidad de presentarse a las masas en el balcón del Ayuntamiento Viejo.

A las 17:30 horas, los jugadores de balonmano deberán firmar el Libro de Oro. Alrededor de las 6 de la tarde aparecen en el balcón del Ayuntamiento. “Tenemos un sistema de sonido”, dijo el portavoz de la ciudad, Michael Reeve, por la noche. También se harán esfuerzos para proporcionar alimentos. Aún no se sabe si se utilizará un autobús turístico de la ciudad para el equipo.