Munich debe temblar hasta la medianoche

Lucas Sutter y Christoph Gschusmann

El incidente del Bayern de Múnich en el partido contra el Friburgo desató acaloradas discusiones. Incluso la retirada de la victoria está en la sala.

Mientras tanto, el Bayern de Múnich estaba en el campo con doce jugadores contra el Freiburg, lo que podría tener consecuencias nefastas. (ver primer informe)

SC Freiburg tiene que tomar una decisión el lunes (ver actualización del 4 de abril a las 10:18 a. m.)

Actualización del 4 de abril a las 10:18 am: SC Freiburg tiene que tomar una decisión final sobre la apelación después de que Bayern Munich cometiera un error el lunes. Como la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó la solicitud de la SID, el plazo para la protesta finaliza a la medianoche. Hasta entonces, el Bayern de Múnich tendrá que temblar para ganar. El Tribunal Matemático de la DFB solo estará activo si hay una objeción de los residentes de Breisgau, de lo contrario, el puntaje es 1: 4 (0: 0) restante.

El domingo, el Consejo Supremo no comentó cómo proceder cuando la SID le preguntó y, en cambio, los funcionarios se retiraron de las amplias consultas. El director deportivo Jochen Sayer dijo inmediatamente después del partido en Sky que el equipo de Friburgo “primero lo cocinaría” y luego “lo pensaría”.

Effenberg sobre Schlutterbeek: ‘Si hubiera sido realmente inteligente’

Actualización del 3 de abril a las 15:53: En la controversia en torno al error de sustitución del Bayern de Múnich, muchos expertos asumieron que Schlutbeck de Freiburg carecía de la inteligencia situacional en el doble pase de Sport1. Desde el punto de vista de Friburgo, la ex estrella del Bayern Stefan Effenberg le diría más tarde al árbitro Dingert que el Bayern de Múnich tenía otro jugador en el campo: “Si Schlutterbeek no hubiera alertado al árbitro, habríamos hablado de la situación de otra manera. Entonces él sería realmente inteligente”. … “

Y Effenberg continuó: “El partido habría continuado y después de eso ya no estábamos hablando de 17 segundos, sino tal vez de otra situación o situación peligrosa”.

El ex entrenador del Leverkusen, Rainer Callmond, hizo una declaración similar. Fryburger es un “buen jugador y un chico inteligente”. Es por eso que podría haber dicho: “Sigamos trabajando en lugar de quejarnos. Ese es un chico inteligente. Yo también lo habría creído, con solo una diferencia de objetivos: no me comunicaré”.

Vórtice en Breisgau: En el partido entre SC Freiburg y FC Bayern Munich, doce jugadores del Bayern saltaron al campo en un momento dado. © IMAGO / Haga clic en la imagen Rudel / Robin Rudel

Actualización del 3 de abril a las 13:18: Para el veterano Nils Petersen y el SC Freiburg, el error inicial del Bayern de Múnich dejó en el banquillo su amarga derrota por 4-1 en casa. “Hay mucha confusión aquí, por eso todos estamos tan emocionados de ver qué sucederá. Pero tampoco somos abogados”, dijo el domingo Petersen, un profesional de 33 años, en Sky TV. “para presentar una protesta. Los teléfonos van a brillar aquí en el estadio hoy, y luego tienes que decidir qué es lo correcto”.

Bayern Munich: Colapso de la Bolsa contra Friburgo – Petersen habla por sí mismo

Todo el asunto es “por supuesto, el tema número uno en el vestuario”. Petersen, el máximo goleador del equipo en el 1-1, dijo que tampoco notó la mayoría de los partidos de Munich después del doble cambio. “Si Nico Schlutterbeek no hubiera dicho nada, probablemente hubiéramos seguido jugando así. ¿Con qué frecuencia jugamos 11 contra 9 en los entrenamientos y no pasó nada? El profesional y especialista del SC dijo con una sonrisa: “Es por eso que podríamos haber jugado de esta manera por más tiempo.”

Actualización del 3 de abril a las 11:44 a. m.: Parece que todo el fútbol alemán conoce un solo tema desde ayer por la tarde: la sustitución del Bayern en el partido ante el SC Freiburg. El ex profesional Didi Hamann también desempeñó su papel como cieloExperto en la materia – como de costumbre, en términos claros: “Esto es una violación de las reglas. Si uno entra al campo, el otro debe caer. No importa si juegan 20 segundos para 12 jugadores o cinco minutos”. “, dijo Hamann. No hay duda de que debe ser castigado”.

¿Se canceló el partido del Bayern de Múnich? Hamann encuentra palabras claras

“Es tu culpa. Si tienes un cuerpo técnico de 10 o 15 personas, tienes que ver que haya 12 personas en el campo”. Hamann agregó que podría ser “bueno” que el Bayern pierda puntos en la mesa verde.

Actualización del 3 de abril a las 10:50 a. m.: ¿Quién es el responsable del accidente ocurrido en el partido Friburgo-Bayern de Múnich? El presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Lutz Michael Frolich, ve a la directora del Bayern de Múnich, Kathleen Krueger, especialmente responsable (ver actualización a continuación). En el ZDF “Sportstudio” Félix Zuer, el árbitro de video durante el partido, dijo el sábado por la noche. Para él, el error es una cadena de eventos que condujo al resultado conocido.

Bayern Munich: ¿Cancelación del partido de su equipo contra Friburgo? Zuer tiene una opinión clara

“Los jugadores también están viendo el juego”, explicó Zuer. “Si los jugadores los superan en número, definitivamente lo notarás”. Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad del error, Zuer dijo: “Efectivamente, en este caso fue una cadena”. Zouer agregó que el manager Krueger inicialmente mostró un número incorrecto, “Sin embargo, por supuesto, es responsabilidad del equipo de árbitros hacer el cambio de acuerdo con las reglas”. “Prácticamente, la forma en que se manejan las cosas es que la tarea es del cuarto árbitro”.

“Efectivamente, esto es algo que lo aclarará un tribunal deportivo”, prosiguió Zuer, quien considera poco probable que luego se retire el resultado. Después de todo, Koeman era un “jugador esencialmente calificado”. “Desde mi punto de vista, esto no se puede comparar con una situación en la que el jugador no está en el informe del partido”.

Actualización del 3 de abril a las 8:37 a. m.: ¿Cómo se llegó a la situación en la que se encontraba actualmente el Bayern de Múnich con doce jugadores en la Freiberger Platz? El árbitro Christian Dingert comentó sobre esto deporte 1, La directora del Bayern Múnich, Kathleen Krueger, lo culpa: “El jugador Koeman, que tiene el número 11, no se sintió tratado en este momento. En una aclaración entre el Bayern Múnich y el cuarto árbitro, se ignoró la salida de Koeman del campo”, explicó el árbitro. .

¿Cancelado el partido del Bayern de Múnich contra el Friburgo? El árbitro gira

Actualización del 3 de abril a las 8:15 a. m.: ¿No cuenta el partido entre Freiburg y Bayern Munich? (ver primer informe) Por un breve momento, los campeones récord estuvieron en el campo con doce hombres: el paso en falso ha ocupado la República del Fútbol desde entonces. Ahora, el jefe de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Lutz Michael Frolich, se ha pronunciado: “Hubiera sido bueno que revisaran de nuevo antes de que continuara el partido. Eso hubiera sido lo mejor para el árbitro”, dijo Frolich. Agencia de noticias alemana. Afortunadamente, lo que sucedió el sábado podría haberse evitado.

“Las situaciones se tratarán internamente”, continúa Fröhlich: “Se trata de enfoque y perspectiva. Tenemos que hablar con los comisarios sobre esto de nuevo internamente”.

Primer informe del 2 de abril de 2022

Freiburg / Munich – Esta fue probablemente la vista más extraña en Bayern MunichVictoria en Friburgo: Kingsley Coman fue sustituido en el minuto 86, y debía ser reemplazado por Marcel Sabitzer en los últimos minutos. Niklas Sule también entró por Corentin Tolisso. Nada inusual en sí mismo, pero Koeman no se dio cuenta de que tenía que salir. Bayern Munich jugó con 12 jugadores durante 17 segundos hasta que el malentendido se aclaró después de minutos de discusión sobre el árbitro Christian Dingert. el juego (Cinta en vivo para leer) con dejar caer la pelota.

El árbitro Sky Alexander Feuerradt de Colinas Arben habló sobre las posibles consecuencias después del partido. Pero el Bayern no debería tener miedo de perder un punto, si depende de ellos. Fuerrett: “No me lo puedo imaginar. ¿Pasó algo en los veinte segundos que pudo haber tenido un efecto? No lo fue. Si se hubiera marcado un gol, habría sido diferente. Debe haber habido alguna incoherencia en el equipo de árbitros”.

Victoria del Bayern en Friburgo: “Sabitzer estaba en el campo, aunque Koeman no ha caído todavía”

Fuerradt continúa: “Sapitzer estaba en el campo, aunque Koeman aún no había caído. Uno puede debatir si alguien se pone amarillo entonces (vota por el juego). “

cieloEl experto Didi Hamann lo contradijo: “Yo lo veo diferente. No importa cuántos años tenía el Bayern. De hecho, esto es una violación de las reglas. No sé por qué alguien subiría allí sin que nadie bajara”. ¿Pero qué debería haber hecho el árbitro? El CAS debería regular el resto. Es una violación de las reglas, que el CAS debería castigar, de cualquier manera”.

¿Qué dicen los estatutos? De acuerdo con el § 17 párrafo 4 del Reglamento Legal y de Procedimiento de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB), un error puede tener consecuencias para la clasificación del juego. “Si un jugador no es elegible para jugar o ingresar a un juego en un juego, el equipo que involucró a ese jugador pierde el partido 2-0 y el oponente gana 2-0, a menos que el árbitro aún no haya continuado el juego después del jugador que no era elegible para jugar o usar el juego”.

¿Estás protestando por Friburgo? En teoría, el Bayern de Múnich está amenazado con consecuencias

El requisito previo para perder un punto es la protesta de Friburgo, que ahora tiene dos días ante el Comité Supremo. Jochen Sayer, director deportivo de Friburgo, dijo en Sky: “Llamamos la atención del árbitro sobre el hecho de que el Bayern tiene once jugadores de campo en el campo. Fue extraño, nunca lo había visto así antes. No podía juzgar las consecuencias Ahora todos tenemos que hacerlo. Cálmate y piénsalo un poco.

Como dijo Dengert: “Fue una situación completamente confusa: fue un doble cambio del Bayern de Múnich. Al principio se mostró un número incorrecto, por lo que Koeman no tenía ganas de lidiar con el número 11. Por eso el jugador 12 estuvo en el campo poco tiempo, y él lo que no debe ser. Nos dimos cuenta del juego y luego lo detuvimos. Luego consultamos entre nosotros y luego continuamos con la pelota del árbitro. Es molesto para nosotros porque esta escena es de Por supuesto, el enfoque ahora. Notaremos eso en el informe del partido. 15, 16 segundos fue el partido Con doce jugadores. No sucedió ningún gol. Notaremos que todo lo demás lo decidirá la Asociación Alemana de Fútbol”.

No sería la primera vez que un club es sancionado por una falta, incluso esta temporada. Reemplazó al ex entrenador del Wolfsburgo, Mark van Bommel, seis veces en lugar de cinco en la segunda ronda de la Copa en Bryusen Münster. Luego, los Wolves quedaron excluidos de la Copa Federación Alemana. También ha habido errores de esta naturaleza en la Bundesliga, pero en su mayoría se han relacionado con fichajes de aficionados o jugadores extranjeros. (cg con sid)

¿Por qué ocurrió el (desafortunado) doble cambio de Friburgo en primer lugar? Corentin Tolisso apareció apurado por salir del campo.