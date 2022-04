Termas: Alex Espargaró gana la apasionante Aprilia / MotoGP

Alex Espargaró lo hizo. En la carrera número 200 de MotoGP, el piloto oficial de Aprilia consiguió su primera victoria en la categoría Premier de forma impresionante. Un hito para el fabricante de Noale.

Mientras los favoritos al Campeonato del Mundo se tambaleaban, Alex Espargaró hizo historia en MotoGP con Aprilia. El español de 32 años tuvo una emocionante batalla con Jorge Martín (Pramac Ducati) en el Autódromo Termas de Río Hondo, que finalmente ganó por 0,807 segundos. Para Espargaró, esta es su primera victoria en 200 Grandes Premios en la “Primera Clase”. Al mismo tiempo, la victoria marca la primera victoria del fabricante italiano en la era de las motocicletas. Jorge Martin y Alex Raines (Suzuki) completaron el podio.

Los 3 primeros votos:

Alex Espargaró (1º), Aprilia: “Me tomó mucho tiempo llegar aquí, estoy muy feliz. Era mi carrera número 200 en la primera clase y todo estaba listo. Pero eso me presionó mucho porque todos esperaban que ganara. “No fue una carrera fácil y no tuve mucho agarre. No pude conducir a la velocidad habitual, así que estoy muy contento con el resultado”.



Jorge Martín (II), Pramac Ducati: “Durante la carrera fui muy consistente. Tuve un buen comienzo e hice lo mejor que pude. Estaba al máximo y estoy muy contento con el resultado”.



Alex Rains (tercero), Ekstar Suzuki: “No estoy completamente satisfecho. Tuve la velocidad para ganar, pero desafortunadamente tuve una mala posición de salida con el séptimo en la parrilla. Sin embargo, es bueno estar de vuelta en el podio”.

Resultado MotoGP, Termas (3 de abril):

1. Alex Espargaró, Aprilia, 41: 36.198 minutos

2. Martín, Ducati, +0,807 segundos

3. Rinz, Suzuki, +1330

4. MIR, Suzuki, +1.831

5. Bagnaia, Ducati, +5.840

6- Brad Binder KTM +6192

7. Viñales, Aprilia, +6540

8. Quartararo, Yamaha +10.215

9. Besixi, Ducati +12.622

10- Bastianini, Ducati, +12.987.0000

11. Marini, Ducati +13962

12. Nakagami – Honda +14.002

13. Oliveira, KTM +14.456

14- Molinero, Ducati, +14.898

15- Alex Márquez, Honda +23,472,500

16. Fernández, KTM +25.862

17. Gardner, KTM, +28.711

18. Darren Bender, Yamaha +28.784

19. Bradle, Honda +31,943.0000

20. Dovizioso, Yamaha, +1: 21.442 min

-Di Gianantoni, Ducati

-Paul Espargaró, Honda

-Morbidley, Yamaha

Zarco, Ducati

Estado del campeonato después de 3 de los 21 Grandes Premios:

1. Alex Espargaró 45 puntos. 2 Brad Binder 38 3 Bastianini 36 4 Rins 36 5 Quartararo 35 6 Mir 33 7 Oliveira 28 8 Zarco 24 9 Martin 20 10 Pol Espargaró 20 11 Miller 15 12 Morbidelli 14 13 Viñales 13 14 Bagnaia 12 15 Marc Márquez 11 16 Nakagami 10 Marini 10 18 Bezzecchi 7 19 Darryn Binder 6 20 Alex Márquez 4 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.

Campeonato de Creadores:

1. Ducati 61 puntos. 2° KTM 55° 3° Aprilia 45° 4° Suzuki 37° 5° Yamaha 35° 6° Hondath 24°

Copa del mundo por equipos:

1. Suzuki Xstar 69 puntos. 2º Red Bull KTM Factory 66º 3º Aprilia Racing 58º 4º Monster Energy Yamaha 49º 5º Pramac Racing 44 Gresini Racing MotoGP 36º 7º Repsol Honda 31º 8º Ducati Lenovo 27º 9º Mooney VR46 Racing 17º 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12 Fábrica Tech3 KTM 1.