Murió a los 88: para la leyenda Bill Russell, la NBA se convirtió en histórica

El número “6” cuenta una historia muy especial en la NBA. Es la historia de Bill Russell, el jugador más exitoso en la historia de la liga. En honor a un ícono del baloncesto que acaba de fallecer, la Asociación Nacional de Baloncesto ha decidido dar un paso sin precedentes.

Después de la muerte de la leyenda del baloncesto estadounidense Bill Russell, la NBA ya no quiere lanzar su camiseta número seis de la liga en el futuro. Tanto la NBA como la NBPA anunciaron el jueves que esta decisión sin precedentes pretende honrar la vida y el legado de Russell. El profesional de la NBA más laureado de la historia falleció a finales de julio a los 88 años.

“El éxito sin precedentes de Bill Russell en la cancha y como pionero en el movimiento por los derechos civiles merece un honor único e histórico”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Al retirar la camiseta número seis de Russell, su “distinguida carrera” será recordada para siempre. Además, la liga quiere conmemorar a Russell con varias campañas en la próxima temporada 2022/23. Todos los jugadores deben llevar una insignia en sus camisetas y el logotipo del número seis debe estar visible junto a los marcadores en los pasillos.

Russell fue uno de los jugadores de baloncesto más grandes e influyentes. Entre 1957 y 1969 ganó el Campeonato de la NBA 11 veces con los Boston Celtics, más veces que cualquier otro jugador. También se convirtió en el primer entrenador negro en ganar dos títulos con los Celtics. Dentro y fuera del campo, Russell hizo campaña repetidamente a favor del antirracismo y se manifestó con Martin Luther King, entre otros. En 1961 boicoteó un partido para llamar la atención sobre la discriminación racial en el baloncesto.

Los jugadores como la superestrella LeBron James (Los Angeles Lakers), que actualmente usan el 6, no tienen que enviar su número. Sin embargo, no habrá más premios en el futuro. La mayoría de los equipos han estado haciendo esto durante mucho tiempo. Por ejemplo, el 41.º Dallas Mavericks que lleva la estrella alemana Dirk Nowitzki no lo hará. Con los Chicago Bulls, ya no se otorga el premio Michael Jordan número 23. Solo Los Angeles Clippers y Toronto Raptors son números disponibles hasta el momento.