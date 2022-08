1. FC Köln: a pesar del impacto de la tormenta: Stephen Baumgart quiere el golpe de Leipzig | Deportes

¡Conclusión! ¡fuera de lugar! ¡sobre mí! El entrenador del FC Stephen Baumgart (31) ya no puede escuchar hablar de Anthony Modeste (31 / ahora en Dortmund): “Tony era un jugador importante y eso es todo”.

A pesar del impacto de la tormenta: ¡Baumgart quiere un golpe en Leipzig!

El técnico tras los días turbulentos de Modest y el compromiso de Timo Werner con su rival el sábado: “Estamos contentos de hablar del hecho de que el Leipzig tiene una gran calidad individual y una gran velocidad. Pero eso no es lo que me importa. Tampoco me interesa si compraron espacio la semana pasada y ahora Werner. ¡Nuestro trabajo es ir a Leipzig y queremos ganar el partido!

Pero después de un año de los 20 goles de Modesti, ¿quién se mudará a Colonia esta temporada?

Baumgart traslada la presión de la tormenta al grupo: “Si tuviéramos cuatro jugadores con ocho goles, hubiéramos marcado 32, son 12 más”. Este logró ganar 3-1 al Schalke 04. Marcó a tres jugadores distintos con Kilian, Keynes y Ljubicic. No hubo delantero…

► Baumgart podría volver a dejar por delante a Jan Thielmann (20) y Florian Dietz (24) del Leipzig. O el recién llegado Sargis Adamian (29) podría comenzar como líder solitario.

Baumgart: “Cuando veo a los muchachos pisando el acelerador, es genial. Se unen para seguir ese camino con nosotros”. Queda por ver si serán capaces de soportar la presión a largo plazo. . Baumgart no tiene muchas alternativas en el centro en este momento: Ott está fuera y Tejes juega para los aficionados. Y Anderson estaba semanas atrás…

La temporada pasada, el partido de ida (1-1) contra el Leipzig fue una de las mejores actuaciones del FC. El gol marcado, seguro, Modestia. Baumgart: “Era un partido que podían haber ganado los dos. Ya sabemos lo que viene, pero queremos desarrollarnos más y hacer nuestro fútbol”.

