Nacido hace 450 años – Johannes Kepler

“Para mí, es uno de los ‘herejes’ más inventivos e inventivos, entre comillas, los únicos innovadores científicos que existen, y no dejaba de preguntarme por qué nadie sabía nada de él”.

Cuando piensas en Johannes Kepler, el famoso astrónomo alemán, te vienen a la mente las “leyes de Kepler”. Describen las reglas básicas según las cuales los planetas se mueven alrededor del sol. Con esto, Kepler proporcionó evidencia para la nueva cosmovisión “heliocéntrica” ​​de Nicolás Copérnico, según la cual la Tierra no era el centro del universo sino el Sol, una idea que la mayoría de los contemporáneos no podían entender en ese momento. La erudita literaria Beatrix Langener dijo en un evento en Berlín en 2011:

“Así que no puedes simplemente explicarle a la gente acerca de 1600, solo porque la Iglesia y el Papa no quieren que la tierra gire alrededor del sol, pero no puedes explicarles que la luna gira alrededor de la tierra. Así que todos se declara loco quien dijo eso! “

Conéctese a una visión heliocéntrica del mundo mientras estudia

Kepler, nacido en Weil der Stadt el 27 de diciembre de 1571, también fue cauteloso al abordar su nueva cosmovisión. Oyó hablar por primera vez de Copérnico mientras estudiaba teología en Tubinga, donde el astrónomo Michael Mastlin, uno de sus profesores, era partidario de una visión “heliocéntrica” ​​del mundo. En 1596, Kepler publicó su primer librito en el que intentaba reconciliar las hipótesis de Copérnico con la idea de la creación divina.

En 1600 se convirtió en asistente del famoso astrónomo Tycho Brahe, quien poseía uno de los mayores conjuntos de datos de observación astronómica. Después de la muerte de Brahe, Kepler lo sucedió como matemático en la corte imperial de Praga. Además de sus deberes diarios, Kepler se sumergió en un número infinito de operaciones aritméticas para finalmente darse cuenta de que los planetas no se movían en una trayectoria circular, sino en una forma elíptica alrededor del Sol; parece que el Sol era una especie de de bondad. Desde un “centro de poder” para ellos, él “sirvió. Con esto, Kepler desvió la vieja visión” centrada en la tierra “del mundo. Sin embargo, se mantuvo firme en su creencia en un orden mundial guiado por Dios.

“Se ha dicho que Kepler sintió lo mismo que Colón hace un siglo y medio. El futurista Robert Jungk dijo en una conferencia sobre Kepler y la” Soledad de los Solitarios “que fue a buscar la India y descubrió América en el proceso. Quién sabe si fue Kepler, que estuvo tan cerca de encontrar las leyes de la gravedad descubiertas por Newton, que no podría haber dado este último paso si no se le hubiera impedido hacerlo por temor al sacrilegio. Porque no se atrevió a quitar la fuerza del universo que sacude el mundo de las manos de Dios, a pesar de algunas sugerencias en sus escritos, y la atribuyó a una fuerza natural, que es la gravedad “.

Kepler también escribió ciencia ficción

Cualquiera que haya cuestionado la vieja visión geocéntrica del mundo todavía corre el riesgo de terminar en juego. Un breve texto, gracias a la iniciativa de Beatrix Langner, ha llamado la atención solo en los últimos años: “Somnium o El sueño de la luna”, una historia de ciencia ficción fantásticamente embellecida en la que Kepler arrojó a su personaje principal a la luna. Las notas que agregó a este texto muestran que era muy consciente de que la Luna gira alrededor de la Tierra, al igual que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero esto seguramente abrumará a sus contemporáneos.

“Recurrió a los medios de la imaginación, por así decirlo”, explica Beatrix Langner.

Kepler, quien murió en Ratisbona en 1630, se vio envuelto en luchas repetidas veces en su vida. Como protestante, estuvo bajo constante presión por parte de la Contrarreforma católica. Debido a la viruela en la infancia, su vista se vio severamente restringida, con el resultado de que él, el gran astrónomo, prácticamente no pudo hacer ninguna observación del cielo por sí mismo.