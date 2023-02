Para que puedas deshacerte de las infecciones del tracto urinario para siempre

Deshágase de la cistitis sin antibióticos: alternativas suaves

OKmag: Muchas mujeres no quieren tomar antibióticos todo el tiempo. ¿Existen buenas alternativas para salir del círculo vicioso? ¿Cómo puede ayudarte Wing Woman en situaciones agudas?

Sara Paget: Lo más importante para salir del círculo vicioso es Fortalecimiento y mantenimiento de la mucosa vesical saludable después del tratamiento con antibióticos. Los medicamentos a menudo solo son recomendados por un médico para tratar la cistitis aguda, pero lo que debe suceder a continuación para reducir el riesgo de recurrencia de la cistitis a menudo se deja en manos del paciente. Sin embargo, no muchos pacientes saben lo que pueden hacer para mantener su vejiga sana y fortalecida, y ahí es donde entramos nosotros con nuestros tres productos “WING WOMAN”, “MY FRIEND FLORA” y “WATER NYMpH”.

después del tratamiento con antibióticos flora vaginal A menudo está desequilibrado, ya que los antibióticos generalmente funcionan de manera no específica contra todas las bacterias y no solo contra las bacterias dañinas en la vejiga.

Aquí es donde MY FRIEND FLORA, con probióticos y prebióticos, ayuda a construir rápidamente una flora vaginal saludable nuevamente. Porque Buenas bacterias del ácido láctico La vagina tiene una poderosa función protectora contra los invasores no deseados, como la bacteria Escherichia coli. Disminuye tanto el valor del pH en la vagina que bacterias como Escherichia coli, que se encuentran entre las causas más comunes de cistitis, se vuelven incómodas y no pueden multiplicarse.

Además de restaurar la flora vaginal, eso también Cicatrización de la membrana mucosa de la vejiga. Importante. La mucosa de la vejiga a menudo se irrita gravemente después de una infección de la vejiga, lo que retrasa la curación de la mucosa de la vejiga. Incluido vitamina D3 En “Wing Woman” puede ayudar a aliviar las reacciones inflamatorias y calmar la membrana mucosa de la vejiga para que pueda sanar más fácilmente. “WING WOMAN” también contiene vitamina B2 (riboflavina) que renovación de la mucosa de la vejiga, ya que son importantes para la síntesis de proteínas, que constituye la mayor parte de la mucosa de la vejiga.

Muchas mujeres toman D-manosa, a menudo solo para tratar infecciones agudas de la vejiga, pero también es adecuado para reducir el riesgo de infecciones recurrentes de la vejiga.

Dado que el revestimiento de la vejiga suele ser muy vulnerable durante y después de la inflamación y, por lo tanto, un blanco fácil para las bacterias dañinas como la Escherichia coli, tiene sentido durante y especialmente Después del tratamiento antibiótico se continuó con la D-Manosa Tomando productos como “Wing Woman”.

Al lavar, también debe prestar atención a los productos adecuados para mantener el equilibrio del valor de pH. Básicamente, los geles de ducha “normales” no son adecuados para lavar la zona íntima, ya que no tienen el valor de pH correcto para la vulva. Por eso, sólo debes lavar la zona íntima con agua o productos especialmente formulados, como el gel de lavado íntimo “WATER NYMpH”.