Nadie espera que esta característica regrese

El progreso de Apple en la fase beta actual de iOS 16 y Co. sin interrupción. La quinta beta para desarrolladores ahora presentada muestra que el fabricante de iPhone puede seguir sorprendiendo. La actualización actual trae de vuelta una función esperada por muchos usuarios que faltaba desde el iPhone X.

iOS 16 restaura los porcentajes de batería

Los evaluadores expertos ya estaban poco después del lanzamiento de la versión beta del desarrollador iOS 16 Me di cuenta de una característica que me perdí durante mucho tiempo. Desde el lanzamiento de la quinta desarrollador o tercera beta pública de iOS 16, he podido reactivar la visualización de los porcentajes de batería en la configuración del iPhone.

Esta función no se encontraba anteriormente en los iPhone con Face ID. Hasta ahora, el motivo era la falta de espacio a izquierda y derecha del notch. Sin embargo, el nuevo diseño del ícono de la batería hizo posible una reaparición. En iPhones con Touch ID, pude encender la pantalla durante mucho tiempo. Cualquiera que haya registrado previamente el nivel exacto de la batería iPhoneX O más tarde para hacer visible el Centro de control con un gesto con el dedo.

iOS 16 beta 5 Porcentaje de batería restaurada para iPhone

En el nuevo diseño para iOS, el nivel de la batería se muestra con un número y una etiqueta de color después de activar la función. Por ejemplo, cuando el iPhone se está cargando, el ícono se vuelve verde y aparece un rayo junto al porcentaje. Si el porcentaje de carga cae por debajo del 20 por ciento, el ícono se vuelve rojo.

Inicialmente, la función no estaba disponible en todos los iPhone con muesca. tan carente de ruido rumores de mac Al principio apoyo en él iPhone 12 miniY el iPhone 13 miniY el iPhone 11 Y el iPhone XR. Con la introducción de la versión beta de iOS 16.1 manzana Sin embargo, esta restricción se levanta. La actualización esperada para las próximas semanas será Según MacRumors También puede realizar un cambio en el diseño de la pantalla de porcentaje. El icono de la batería se agotará en segundo plano según la situación.

Puede activar la nueva función en iOS 16 a través de Configuración> Batería>% de carga de la batería.

Más características nuevas desde iOS Beta

Si bien muchos usuarios celebraban el regreso de los porcentajes de batería en línea, por supuesto, hubo otras innovaciones. Según MacRumors, Apple también tiene uno Corrección de errores para problemas de GPS Incluido en la primera beta de iOS 16.1. Además, la empresa tiene molestas ventanas emergentes al copiar y pegar textos. Resuelto, que aparecen con frecuencia. a un problema con la cámara Aún no resuelto en la versión beta.

iOS 16.1 Beta 2 para desarrolladores y la versión beta pública asociada con el sistema operativo ya está disponible para descargar. Lo mismo se aplica a las actualizaciones en el formulario Sistema operativo iPad 16.1Y el macOS Ventura Y el WatchOS 9.1.0 Actualizar.