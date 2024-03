NDR-Sport: el Werder Bremen ficha al argentino Malatini

A partir de: 16 de enero de 2024 6:09 p.m.

El equipo de fútbol de la Bundesliga, Werder Bremen, ha fichado al profesional argentino Julián Malatini. El defensor del equipo de primera división Defensa y Justicia de Buenos Aires reemplazará al lesionado central Amos Piper, quien se perderá la mayor parte de la segunda mitad de la temporada por una fractura de tobillo.

Maladini, de 22 años, cuyo antiguo club se traduce como “Defensa y Justicia”, puede jugar en el lado derecho de la defensa. “Después de la larga ausencia de Amos Pieper, nuestro objetivo era ampliar nuestra defensa”, afirmó el director de fútbol profesional del Werder Bremen, Clemens Fritz: “Se nos une un jugador prometedor, al que hemos estado observando desde hace mucho tiempo. Estamos contentos “Pudimos implementar el cambio en invierno”.

Nelson Valdez ayudará con la coordinación

Para facilitarle la vida a Malatini, Nelson Valdez (Paraguay), profesional desde hace mucho tiempo y ahora entrenador asistente de la sub-23, reforzará el cuerpo técnico del equipo de la Bundesliga hasta nuevo aviso. “Nelsen siguió el mismo camino de Julian, por lo que puede transmitirle sus experiencias. Debería ser su persona de contacto dentro y fuera del campo para facilitar su llegada a Bremen”, dijo Fritz.

El entrenador del Werder, Ole Werner, se mostró satisfecho con el traspaso: “Los resultados que hemos obtenido de Julian son muy prometedores. Julian es un defensa alto, con buena velocidad básica y fuerza de ataque y un gran potencial de desarrollo”. Werner ha pedido refuerzos varias veces últimamente. El atacante Leonardo Bittencourt fue tan claro al respecto que el director general Frank Baumann y Fritz le dijeron que lo denunciara.

“La Bundesliga es una de las ligas más importantes del mundo.”

– Juan Maladini, nuevo fichaje del Werder Bremen

Ahora que ha llegado el primer nuevo contrato, Malatini espera con ansias su nuevo desafío en la Bundesliga: “Todo futbolista en Sudamérica sueña con poder jugar en Europa. Después de enterarme del interés del Werder, lo tuve claro inmediatamente. “Que quería aprovechar esta oportunidad. La Bundesliga es la más grande del mundo. Una de las ligas. No veo la hora de estar en el campo por primera vez”.

Uruguay U23 Entrenador Nacional Mascherano estaba molesto

Incluso antes de que se produjera el traspaso, hubo críticas por parte del seleccionador argentino sub-23, Javier Mascherano, que actualmente prepara a los jóvenes talentos del país para el torneo preolímpico y tenía planes firmes para Malatini. El defensa rechazó la oferta de Mascherano de permanecer en su plantilla o regresar tras pasar reconocimiento médico en Bremen.

“Cada uno tiene derecho a tomar la decisión que quiera”, explicó Mascherano en conversación con “DSports”, pero añadió. “No puedo entender la decisión de Julián y se lo digo. No entiendo por qué no nos avisaron que estaban en medio de negociaciones. Realmente me molestó”.

