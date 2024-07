¿Negociar acciones gratis? Qué se debe tener en cuenta cuando se trata de ofertas de “nuevos corredores”

fondo

A partir de: 19 de julio de 2024 a las 11:35 a.m.

La competencia por los clientes a la hora de comprar fondos y acciones se ha vuelto más feroz. Los proveedores de descuentos y los “nuevos corredores” compiten con las sucursales de los bancos por los pedidos. Los consumidores deben consultar las ofertas.

Una nueva generación de bancos y corredores jóvenes está en intensa competencia con los bancos propios y los corredores de descuento, que han estado ofreciendo la compra y venta de acciones y participaciones en fondos durante aproximadamente dos décadas.

Los “nuevos corredores” intentaron abrir el mercado hace sólo unos años. Incluyen proveedores como Trade Republic, Scalable Capital, Justtrade y Smartbroker. La generación más joven de ahorradores y, en particular, de acciones, comercian con las aplicaciones comerciales de la nueva generación de empresas financieras principalmente a través de sus teléfonos inteligentes.

Pocos empleados, mucha tecnología

Además de la agradable comodidad de negociar en bolsa, las condiciones comerciales de los nuevos corredores también causan mucho revuelo. Mientras que una sucursal bancaria todavía incurre en comisiones de hasta el uno por ciento del valor de compra al comprar fondos, por ejemplo, los consumidores con corredores de descuento como Comdirect o Consorsbank soportan aproximadamente una cuarta parte de los costos. Pero con los nuevos brokers sólo se cobra una pequeña comisión de 1 euro, o la operación se ejecuta de forma totalmente gratuita. De todos modos, no hay tarifa de custodia.

Pocos empleados, ningún asesoramiento al cliente: esto garantiza una ventaja de costes sobre los competidores establecidos. También está el factor tecnológico, explica Marcus Jordan, que trabaja en el portal de consumidores de ETF extraETF. Comparar condiciones “Los nuevos corredores tienen una gran ventaja, ya que el software que se utiliza allí para procesar las transacciones en papel militar es de última generación y, por lo tanto, muy eficiente. Con estos nuevos sistemas de software, los nuevos corredores pueden ofrecer condiciones muy favorables”.

A menudo comercia a través de bancos asociados.

Los nuevos corredores suelen trabajar con un banco asociado que almacena las acciones compradas o las financia en una cuenta de valores. Están supervisados ​​por el organismo regulador alemán BaFin, al igual que los proveedores habituales de transacciones de valores. Para depósitos en cuenta de hasta 100.000 euros por cuenta y cliente se aplica el seguro de depósitos legal habitual. En caso de quiebra, comienza esta protección. De todos modos, las acciones o los fondos son activos privados legalmente protegidos. Sin embargo, sólo es gestionado en fideicomiso por el banco asociado correspondiente al corredor.

Actualmente están disponibles unos seis nuevos brokers autorizados por el regulador financiero alemán BaFin. El número de clientes aumenta constantemente. Según la información actual, el líder del mercado alemán, Trade Republic, ya ha superado este año la marca de los 2,5 millones de usuarios en Alemania.

Principal fuente de ingresos: Reembolsos

La fuente de ingresos más importante para los nuevos corredores en este momento es la compensación que reciben por llevar órdenes a determinados centros de negociación. Esto también incluye el comercio directo a través de bancos asociados. Esto también se conoce como “pago por flujo de pedidos” (PFOF).

El rápido crecimiento, especialmente en Trade Republic, también ha tenido efectos secundarios negativos en los últimos años. En 2021, el socio de la empresa, la casa comercial Lang & Schwarz, ya no pudo gestionar un gran número de pedidos para la americana Gamestop. Las quejas de los clientes aumentaron. Hace unas semanas hubo otra avalancha de quejas porque, según los clientes, Trade Republic no pagó dividendos rápidamente o no calculó los impuestos correctamente. Entonces el presidente de la empresa, Christian Hecker, anunció la ampliación del servicio de atención al cliente.

Informe para Problemas de servicio

Este no es un caso aislado en el sector, afirma Ralph Kummer de la Asociación Federal de Centros de Atención al Consumidor: “Los consumidores siguen informándonos de problemas de servicio con los nuevos corredores, lo que significa que a veces sus consultas no reciben ninguna respuesta o no reciben ninguna respuesta adecuada. “En el mejor de los casos, es posible que obtenga algo que los Chatbots brinden como respuesta y que realmente no se ajuste al problema”.

Los nuevos corredores también atraen la atención de los observadores con sus campañas de marketing bastante agresivas. Aquí se anuncia un nuevo producto de financiación en una industria apasionante, como la acción de última tendencia en la que es mejor entrar de inmediato. “En pocas palabras, es muy importante para los nuevos corredores que sus clientes negocien tanto como sea posible; cuantas más transacciones, mejor para ellos”, dice Comer. Muchos acuerdos simplemente significan mayores ingresos.

Si desea construir su cartera con un nuevo corredor, también debe tener en cuenta algunos factores. Aunque los costos comerciales de los proveedores son incomparables, no todos los fondos o fondos indexados (ETF) están disponibles en todos los corredores. Además, existen restricciones en cuanto a los centros de negociación: debido a las estrechas relaciones con los bancos o centros de negociación asociados, el centro de negociación Xetra en la Deutsche Börse no siempre está disponible. Esto significa que los precios actuales de los valores a la hora de comprar y vender pueden ser algo menos favorables, especialmente durante las horas punta del mercado de valores, temprano en la mañana y en la tarde.

nuevo Fuentes de ingresos requerido

Sólo unos pocos nuevos representantes de la industria ofrecen también una cuenta corriente, una cuenta corriente o una tarjeta de crédito además de una cuenta de corredor. Pero es probable que eso cambie en los próximos años. Los nuevos corredores buscan flujos de ingresos adicionales y aumentan la competencia con los bancos propios, así como con los corredores de descuento como “bancos completos”.

La razón es que la fuente de ingresos más importante hasta la fecha, los reembolsos de las empresas asociadas, probablemente se agotará pronto. La Unión Europea quiere prohibir el sistema de “pago por flujo de órdenes” a partir de 2026. Algunos nuevos corredores ya han declarado que, en principio, quieren seguir ofreciendo operaciones a muy bajo precio o incluso gratis. Su capacidad para hacerlo depende de si pueden seguir atrayendo nuevos clientes a ese ritmo y reducir el negocio para crecer.