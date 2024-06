Neuer salva al equipo de la Unión Alemana: se encuentra con el campeón del Campeonato de Europa Musiala y el capitán Gundogan

tz Deportes fútbol

de: Christoph Clauecki

el presiona divide

Alemania venció a Hungría en el segundo partido de la fase de grupos en casa en la Eurocopa. El portero Neuer salva al equipo de la Federación Alemana de Fútbol con grandes paradas. El juego está en la barra de lectura.

Copa de Europa 2024: Alemania vs. Hungría 2:0 (1:0)

Musiala y Gundogan lideran a la selección alemana de fútbol para conseguir su segunda victoria en la Eurocopa

Esta transmisión en vivo se actualiza constantemente.

Actualización del 19 de junio a las 16:50 horas: Aquí está la alineación de la selección alemana para el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa contra Hungría. El seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, no ha hecho cambios y confía en el mismo once inicial que en la victoria inicial por 5-1 sobre Escocia.

Alineación de Alemania: Neuer – Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt – Andrich, Kroos – Musiala, Gundogan, Wirtz – Havertz.

Reporte inicial: Stuttgart – La euforia tras la victoria inaugural en el Campeonato de Europa de 2024 en Alemania fue inmensa. La selección alemana ahora quiere conseguir otro éxito en el segundo partido del grupo contra Hungría en Stuttgart. Con un triple, la DFB seguramente avanzará a los octavos de final. Sin embargo, antes del partido reinaba la emoción sobre el trío de Stuttgart.

Alemania se enfrentará al temible rival Hungría en la Eurocopa en casa

Después de una convincente victoria por 5-1 en su primer partido de la Eurocopa contra Escocia, Alemania puede sumar seis puntos con tres puntos más contra Hungría. En cualquier caso, esto es suficiente para seguir adelante. Pero el equipo del seleccionador nacional Julian Nagelsmann ciertamente quiere encabezar el grupo para evitar a España o Italia en los octavos de final.

contra Hungría espera a Alemania Pero no es una tarea fácil. El balance de partidos internacionales se equilibra con trece victorias, doce empates y una derrota. Y: la selección alemana de fútbol, ​​que por primera vez viste camiseta rosa en este torneo europeo, no ha logrado ninguna victoria sobre los húngaros en tres partidos. Por lo tanto, los húngaros pueden considerarse oponentes temibles.

Julian Nagelsmann Hungría se enfrentará a Alemania en la Eurocopa. © Federico Gambarini/DPA

Alemania vs Hungría hoy en vivo: Emoción en torno al trío alemán poco antes del partido

Antes del partido contra Hungría, varios rumores sobre transferencias de jugadores de la selección alemana generaron revuelo en la plantilla de la DFB. Por ejemplo, el defensa del Leverkusen Jonathan Tah es candidato para unirse al FC Bayern Munich, mientras que el trío del Stuttgart Waldemar Anton, Deniz Undaf y Chris Fuhrich también están interesados ​​en una transferencia. Nagelsmann no quiere que esto cause disturbios.

Nagelsmann, que reveló en secreto una broma en el cuerpo técnico antes del duelo de la Federación Alemana de Fútbol contra Hungría, afirmó que todo profesional que se quiera en su equipo se enfrenta a una “buena decisión”. Se enfrentarán a la elección entre quedarse en “buenos clubes” o pasar a “clubes con grandes planes”. “No tengo la sensación de que esto distraiga o cause demasiadas perturbaciones”. Ante Hungría incluso prometió al trío del VFB una recompensa en forma de un cambio en su estadio, “si las condiciones generales son las adecuadas”.

Todas las camisetas del Campeonato Europeo de Fútbol DFB desde 1972 de un vistazo Ver la serie de imágenes

¿La recompensa de Nagelsmann por el trío de la Bundesliga procedente del Stuttgart?

Sin embargo, Nagelsmann también dejó claro que estos temas eran suyos. Por ejemplo, ve “Transfer Update” en Sky y “ya he pensado en cómo fue en otros torneos”. También sabía desde su época como entrenador del club que estas preguntas podrían causar malestar en el club.

Nagelsmann añadió que “un uno o dos por ciento de la cabeza del jugador afectado” está ocupada en la planificación del futuro incluso durante el Campeonato de Europa, “pero eso no es malo”. También me dije a mí mismo que esto es parte de organizar el futuro. Cada profesional tiene además “gente en el fondo organizándolo que ya lo ha pensado antes de la Eurocopa”.

Alemania vs Hungría hoy en vivo: Todos los momentos destacados del segundo partido de la Eurocopa

Es poco probable que Nagelsmann haga cambios en el once inicial después de la convincente victoria en el partido inaugural. Por lo tanto, no se deben esperar sorpresas en la alineación de Alemania contra Hungría: sin embargo, la DFB puede celebrar un récord enorme. No te perderás nada en nuestra retransmisión en directo del partido del Grupo B de la Eurocopa entre Alemania y Hungría, hoy a las 18:00 horas. (K)