Nico Hülkenberg ataca a Monisha Kaltenborn

En 2010, por ejemplo, Mercedes se unió a su equipo oficial, que no se proclamó campeón del mundo por primera vez hasta 2014, en su quinto año. Red Bull ganó su primer título mundial en 2010, el sexto año después de hacerse cargo del equipo.

Al mismo tiempo, no se deben esperar milagros de Audi. El pasado demuestra que incluso los equipos exitosos posteriores necesitaron algunos años para comenzar su aventura en la Fórmula 1.

Pero en aquel momento no había “ninguna posibilidad” porque todavía estaba vinculado a Haas. “Pero había interés [2024] “Tienen que permanecer ahí, de su lado”, afirma Hulkenberg.

Aunque todavía no ha habido conversaciones concretas, el danés confirma: “Aún tengo la sensación de que aquí quedan muchas cosas sin terminar. […] “Y siento que ahora estamos sentando una mejor base”.

6:10 pm

Hülkenberg: Seidl tenía un paso tan grande

Nico Hulkenberg realizó la primera gira mediática del día. Por supuesto, el interés aquí fue mayor de lo habitual porque después de la carrera de China se anunció que el alemán conduciría para Sauber a partir de 2025 y, por tanto, para Audi a partir de 2026.

Cuando se le preguntó si el director general de Sauber, Andreas Seidl, jugó un papel importante en su decisión, respondió: “Tal vez. Él también es el factor impulsor, uno de los que toma las decisiones, una de las personas más importantes en la dirección de Audi”.

“Es un tipo muy directo y sencillo cuando se trata de mí”, revela Hulkenberg. “Recuerdo 2020. […] Antes de que comenzara la temporada no estaba seguro de lo que quería hacer”.

“Recuerdo que lo llamé (él estaba en McLaren en ese momento) y le dije: 'Andy, ¿cómo te va? ¿Quizás haya alguna posibilidad para mí?' Y él simplemente dijo: 'No, no te hagas ilusiones'. No va a suceder.'”

Después de la temporada 2019, Hulkenberg perdió el puesto de piloto de Renault y no regresó a la Fórmula 1 como piloto habitual hasta 2023. Esta vez fue completamente diferente, “y estaba muy interesado en ficharme”, dice alegremente.