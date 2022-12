Mundial 2022, Brasil-Corea del Sur: Los informes de Neymar son apropiados

sLa superestrella Neymar vuelve a estar disponible para los brasileños en los octavos de final de la Copa del Mundo. Cuando un reportero le preguntó, el seleccionador nacional Tite respondió sucintamente el domingo en Doha: “Sí”. La Selecao comenzará los octavos de final del torneo de Qatar el lunes (20:00 horas/ZDF y Magenta TV) ante Corea del Sur.

El jugador de 30 años se entrenó con balón por primera vez tras lesionarse el pie en el partido inaugural ante Serbia (2-0) el sábado. “Me siento bien, sabía que lo haría ahora”, escribió Neymar en las redes sociales, acompañado de fotos del entrenamiento.

13:19: El técnico no quiere que Modric abandone

Según el seleccionador croata Zlatko Dalic, el exjugador de fútbol mundial Luka Modric (37) no puede renunciar a la selección nacional después de la Copa del Mundo. “No será su último torneo, aún lo necesitaremos en el futuro”, insistió Dalic.

Ahora Luka Modric tiene 37 años Fuente: Getty Images/Laurence Griffiths

Josko Gavridiol del RB Leipzig también quiere seguir jugando con el ídolo croata Modric. “Realmente no espero que sea la última Copa del Mundo. Espero más momentos juntos”, dijo el defensa antes del partido de octavos de final de Croacia contra Japón el lunes (16:00/ZDF & Magenta TV).

Si Croacia falla prematuramente, este partido podría ser el último internacional de Modric. Por su edad, se especula con que el centrocampista dimita del Real Madrid. Pero Dalic ha dejado claro que seguirá planeando con Modric.

12:38: De los favoritos: el seleccionador de Inglaterra no mencionó a Alemania

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, se mostró sorprendido por la temprana exclusión de los favoritos del Mundial, Alemania, Bélgica y Dinamarca. El jugador de 52 años dijo esto antes de su choque de octavos de final con el campeón africano Senegal el domingo. (a las 20 h, en WELT Sports Bar). “Muestra cuán competitivo es aquí en la Copa del Mundo. Estos equipos han sido muy buenos en torneos anteriores. Bélgica fue semifinalista de la Copa del Mundo, Dinamarca fue semifinalista del Campeonato de Europa. Esperábamos que llegaran lejos”, dijo Southgate.

El técnico no mencionó a Alemania, aunque la pregunta iba dirigida a los tres países. Inglaterra reclamó el título por última vez en la ronda de clasificación en 2014. Esta vez, el capitán Harry Kane y compañía están en camino de dos victorias y un empate. “Anotamos la mayor cantidad de goles en la fase de grupos. Tenemos una defensa decente. Siento que vamos por buen camino. Hicimos nuestro trabajo y ahora comienza el segundo torneo”, dijo Kane antes del partido en Al Khor. Si ganan, los campeones del mundo, Francia, serán rivales potenciales en los cuartos de final.

11:47: Shakiri no valora el gesto de Shaka como un “saludo extra”

El jugador suizo Xherdan Shaqiri no ve los gestos de su compañero Granit Xhaka contra Serbia (3: 2) como provocaciones dirigidas. “Siempre lo haces demasiado grande. Él sabe lo que hizo allí. Hay que preguntarle a los involucrados”, dijo el jugador de 31 años antes del choque de octavos de final con Portugal el martes (20:00 horas).Xhaka chocó con el serbio banco en la segunda mitad del partido el viernes y tensar sus músculos.” ​​No vi lo que hizo. “Solo vi algunas fotos”, dijo Shakiri. “No creo que Granit quisiera enviar un saludo extra a nadie”.

Schweizer Xhaka provoca a Serbia con un gesto obsceno: lo más destacado del video Suiza ganó un emocionante intercambio de golpes contra Serbia y llegó a los octavos de final. Pero después del partido, todo el mundo habla de Granit Xhaka. Los suizos hacen señales obscenas y provocan a los serbios. Hay surtidos de packs. Lo más destacado en el video.

Después del partido, Xhaka se puso la camiseta de su compañero de equipo Ardon Gachari, con su nombre en el frente. Jashari es también el nombre de un luchador por la independencia considerado uno de los fundadores del Ejército de Liberación de la UÇK y un símbolo de la resistencia militar contra los serbios. Xhaka había confirmado en la rueda de prensa posterior que su actuación con la camiseta “ciertamente no tenía trasfondo político”. Al igual que Shaqiri, el capitán suizo tiene raíces kosovares. Kosovo es una república independiente desde 2008, pero Serbia todavía la considera parte de su territorio. En el duelo de la Copa del Mundo de 2018, Shaka y Shaqiri provocaron a los serbios después de sus goles al formar un águila bicéfala en sus manos, un símbolo de la demarcación de Kosovo de Serbia.

11:08 a. m.: Matthaus critica a la DFB: haga clic en ‘el hombre adecuado’ para EM 2024

Lothar Matthaus criticó a la Asociación de Fútbol, ​​a Oliver Bierhoff y a los jugadores después de que la selección alemana saliera de la ronda preliminar. A pesar de algunos errores del torneo de Hansi Flick, el récord alemán preferiría que el seleccionador nacional siguiera en su puesto. Hansi saca las conclusiones correctas y para mí es el hombre de 2024. Matthews dijo el domingo en la estación de televisión BILD Con el objetivo del Campeonato EM 2024 en casa. Esta es la duración del contrato de Flick con la Federación Alemana de Fútbol (DFB). “Creo que el equipo tiene mucha fe en Hansi Flick”, dijo el técnico de 61 años.

Sin embargo, el seleccionador nacional, del que es amigo, tiene que ser “cada vez más duro” en el trato con los jugadores nacionales. Matthaus también convocó a Franz Beckenbauer, que tampoco estuvo perfecto en su primer torneo, el Mundial de 1986, pero cuatro años después se proclamó campeón del mundo con la selección de la Asociación Alemana de Fútbol en Italia. Pero en México 1986, la selección llegó a la final y no fue eliminada temprano, como lo está ahora en Qatar.

10:52 am: Reseñas televisivas de la Copa del Mundo

Después de la ronda preliminar ya había terminado para la selección nacional. Desde una perspectiva alemana, la Copa del Mundo es cualquier cosa menos un éxito. Sin embargo, en la televisión, hay tops alemanes y fracasos. Entre ellos hay muchas mujeres fuertes.

10:23 am: Flick y Bierhoff no son el problema, dice el ex director deportivo

El ex director deportivo de la DFB, Robin Dutt, defendió al seleccionador nacional Hansi Flick y al director gerente Oliver Bierhoff después de perder la ronda preliminar nuevamente en la Copa del Mundo. “Estamos tratando de cambiar ese parche con un nuevo entrenador; realmente espero que no lo hagamos porque la herida debajo está supurando y sangrando”, dijo Dutt en una entrevista con Sky. “El entrenador definitivamente no es el problema, porque entonces seguiremos buscando el título mundial después de 16 años”.

Dutt, que actualmente es entrenador en Wolfsberger en Austria, sucedió a Matthias Sammer en 2012/13 como director deportivo en la Asociación Alemana de Fútbol antes de regresar al Werder Bremen como entrenador.

Incluso entonces, señaló problemas, particularmente en el entrenamiento, y pidió más velocidad dentro de la federación. “Oliver Bierhoff era completamente mi opinión en ese momento”, dijo Dutt, quien defendió al entrenador de la selección nacional y de la academia que fue criticado tras el fracaso en Qatar. “La DFB en su conjunto tiene que moverse. Con Guti Czatzialeksio, hay un hombre que luchó en ese entonces y tenemos que apoyarlo con todas nuestras fuerzas ahora”, dijo Dutt sobre el director deportivo de los equipos nacionales. mucho tiempo en la DFB antes de que se hagan las cosas.

9:59 am: TV también en los octavos de final de la Copa del Mundo

Incluso al comienzo de la fase eliminatoria, el interés de la audiencia televisiva por la Copa del Mundo de Qatar era bajo en comparación con los torneos anteriores. Los octavos de final del sábado por la noche se mantuvieron por debajo de los cinco millones, al igual que los últimos partidos de la fase de grupos. La transmisión en vivo del partido entre Argentina y Australia por ARD fue vista por 4,71 millones de personas y, según la emisora, capturó una participación de mercado del 18,9%. 4,27 millones (16,5 por ciento) asistieron al partido de la ronda preliminar final entre Serbia y Suiza el viernes por la noche.

Antes de la deselección de la DFB, las calificaciones de los partidos sin la participación de Alemania aumentaron un poco. El mayor valor en el partido se produjo entre Polonia y Argentina el miércoles con 6,72 millones y una cuota de mercado del 25,1 por ciento.

El número promedio de juegos de ZDF en la ronda preliminar fue de aproximadamente 4,78 millones. Hace cuatro años, en los partidos del Mundial de Rusia, esta cifra superaba los 9 millones. Telecom, que transmite todos los partidos de la Copa del Mundo en Qatar, no publica ningún número.

6:01 am: Van Gaal besa a Dumfries

Quizás la recompensa más sorprendente fue el holandés Denzel Dumfries poco más de una hora después de su impresionante juego contra Estados Unidos. Se le preguntó a su entrenador de fútbol, ​​Louis van Gaal, si estaba orgulloso de Dumfries, quien asistió dos veces y anotó un gol en la victoria por 3-1 sobre Estados Unidos. “Te mostraré”, respondió Van Gaal, siguiendo con un movimiento y besando a un defensor. “Ya lo besé el jueves y lo estoy haciendo de nuevo”.

Además de Dumfries a la derecha, el lateral izquierdo Daley Blind también completó su buen juego con un gol y una asistencia. “Estoy muy orgulloso de mi espalda”, dijo Van Gaal. Dumfries también fue nombrado Jugador del Partido de la FIFA después del partido.

Un absurdo gol estadounidense -luego Holanda dejó claro los cuartos de final- es el plato fuerte del video Holanda venció merecidamente a Estados Unidos y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo. El ridículo gol de los estadounidenses suscita brevemente el suspenso en las etapas finales, pero los holandeses encuentran rápidamente una respuesta. Lo más destacado en el video.

En el momento de la siguiente pregunta, Dumfries explicó, todavía de manera inaceptable, cómo obtuvo su nombre de pila. “Me pusieron el nombre de Denzel Washington y estoy muy orgulloso de eso. Denzel Washington tiene una personalidad muy fuerte y una voz fuerte”. En cuartos de final tiene otra oportunidad de hacer grandes obras. Holanda se enfrenta a Argentina el viernes.

05:23: “Soy fuerte y tengo esperanza”, informa Pelé desde el hospital

A la luz de los informes recientes de los medios sobre su salud, la leyenda del fútbol brasileño Pelé (82) se ha dirigido a sus fanáticos en las redes sociales. “Amigos míos, quiero que todos mantengan la calma y piensen en positivo. Soy fuerte, tengo muchas esperanzas y sigo con mi tratamiento”, escribió el tres veces campeón mundial en Instagram el sábado. “Tengo una gran fe en Dios y cada carta de amor que recibo de ustedes alrededor del mundo me da nuevas fuerzas”.

Con este fin, Pelé publicó un boletín médico del Hospital Albert Einstein de São Paulo. “Edson Arantes do Nascimento ha sido aceptado para un reingreso de su tratamiento de quimioterapia por un cáncer de colon diagnosticado en septiembre de 2021. Continúa el tratamiento y su condición es estable”, agregó el comunicado. También ha respondido bien al tratamiento de una enfermedad respiratoria. infección y no ha mostrado ningún deterioro en las últimas 24 horas.

El periódico “Folha de Sao Paulo” había informado previamente que Pelé ya no respondía a la quimioterapia. El tratamiento contra el cáncer se ha suspendido en el hospital y solo recibe cuidados paliativos. Por ejemplo, recibe medicamentos para el dolor y la dificultad para respirar.

En septiembre del año pasado, a Pele le extirparon un pólipo del colon que los médicos descubrieron durante un chequeo de rutina. Después de la operación, Pele fue tratado inicialmente en la unidad de cuidados intensivos. Tuvo que permanecer en el hospital durante aproximadamente un mes después de la operación. Después de eso, Pelé fue repetidamente al hospital para recibir quimioterapia.