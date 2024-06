Nintendo presenta un nuevo dispositivo Switch con temática de Zelda

El reciente evento Nintendo Direct demostró una vez más que están sucediendo muchas cosas detrás de escena en Nintendo. Además de revelar varios juegos, también se ha presentado un nuevo modelo de Switch que entusiasmará a muchos fans.

Nintendo Switch: todas las señales apuntan a Hyrule

Los fanáticos de la serie de juegos Zelda recibirán un regalo especial este año. Nintendo reveló recientemente The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, y no es solo una nueva aventura protagonizada por Zelda, sino que también… Nuevo modelo de Switch a juego con el juego pie.

edición especial de Switch Lite es de color dorado Con botones negros y sticks analógicos. El frente está decorado con un pequeño escudo de la Trifuerza, mientras que el escudo de armas distintivo de Hyrule adorna la parte posterior.

Además del nuevo diseño, la Hyrule Edition de Switch Lite ofrece un modelo estándar con una pantalla táctil LCD de 5,5 pulgadas y 32 GB de almacenamiento. Uno mas El bono es una membresía de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión de 12 meses.

Esta membresía de 40 € brinda acceso a una variedad de juegos clásicos de la familia Nintendo 64, Sega Genesis, NES, SNES y Game Boy. Switch Online también ofrece acceso al almacenamiento en la nube y al modo multijugador en línea. Recientemente también hubo Algunos títulos clásicos de Zelda Agregado a Switch Online.

Tanto la consola como el juego se lanzarán el 26 de septiembre de 2024. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom está disponible con la compra de la Edición Especial Switch. no incluido. Aún no se conoce el precio exacto de la consola.

Obtenga la primera impresión del próximo juego:

La leyenda de Zelda: Ecos de sabiduría – Estreno

Ya es la segunda consola Switch con temática de Zelda

Ya existen varias versiones de Zelda de las consolas de Nintendo en el mercado, y el próximo lanzamiento de Hyrule para la consola Switch no es el primero de este tipo. En 2023, la compañía lanzó una precuela de Tears of the Kingdom. Controlador OLED de interruptor especial Afuera. Esta consola también presenta un color dorado, pero está iluminada por una base Switch blanca con diseño Triforce.