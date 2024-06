¿Por qué Apple Intelligence sólo funciona en tan pocos iPhones?

Cuando Apple Intelligence llegue al mercado en otoño, la IA generativa de Apple, incluida la mejorada Siri, sólo estará disponible para un puñado de dispositivos, al menos en el sector móvil. Solo se admiten el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y posiblemente los cuatro nuevos modelos de iPhone 16 que se esperan para septiembre. Cuando se trata de Mac, Apple es menos tacaño y quiere admitir todos los modelos de Apple Silicon desde el M1 en adelante. Apple no comentó por qué Apple Intelligence exigía tanto a los dispositivos.

Los dispositivos iPad y Mac más antiguos pueden jugar

Según el jefe de IA de Apple, John Giannandrea, el principal problema es que en los chips de Apple hay módulos de motor neuronal obsoletos. No es lo suficientemente eficaz Él es. En teoría, también es posible para los modelos en el idioma local que Apple planea ejecutar en dispositivos “muy antiguos”. “Pero eso sería tan lento que no serviría de nada”. No se trata de vender más iPhones nuevos. “No, en absoluto. De lo contrario, seríamos lo suficientemente inteligentes como para usar los últimos iPads y Mac, ¿verdad?”

De hecho, en el pasado, Apple tendía a reservar algunas funciones de alta gama sólo para los últimos iPhones. Pero los dispositivos que ya tenían varios años también recibieron importantes innovaciones. Dado el lento despliegue de Apple Intelligence, parece que ésta ya no es la estrategia.

Todos los modelos de iPhone 16 están preparados para Apple Intelligence

Además del nuevo Neural Engine, Apple también parece estar viendo mayores requisitos de almacenamiento. Los modelos estándar de iPhone 15 con el antiguo SoC A16 tienen 6 GB en lugar de 8 GB de RAM. Según informes de EE. UU., Apple habría estipulado internamente durante meses que debe haber al menos 8 GB de RAM para poder utilizar Apple Intelligence. Esto, a su vez, coincide con la compatibilidad con SoC M1 en Mac y iPad, todos los cuales están disponibles con al menos 8 GB de capacidad. El hecho de que Apple finalmente considere que el iPhone 15 y 15 Plus son “demasiado viejos” probablemente molestará a los compradores de dispositivos lanzados el otoño pasado.

Para el iPhone 16, se dice que Apple planea instalar diferentes versiones del nuevo SoC A18: una versión estándar y una variante Pro para el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, sin embargo, todas serán compatibles con Apple Intelligence. por defecto. El factor político aún persiste: además del hecho de que Apple probablemente admitirá más idiomas que el inglés estadounidense en 2025, las regulaciones de la UE podrían impedir que la compañía expanda rápidamente su oferta en todo el mundo. Al menos eso es lo que teme Apple, pero los críticos apoyan este argumento Para avanzados Creen que esto aumenta principalmente la presión sobre Bruselas.



