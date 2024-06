Espacio de almacenamiento en tu smartphone: Cómo borrar el caché

Celular o smartphone: No importa cómo prefieras llamar a un dispositivo pequeño, si no funciona correctamente o la batería te da problemas, es molesto. La mayoría de los teléfonos inteligentes hoy en día tienen suficiente espacio de almacenamiento o ranuras para tarjetas de memoria adicionales. Si la capacidad aún no es suficiente, puede que valga la pena borrar el caché. Con este truco el portal tecnológico estadounidense puede hacerlo cuerpo de robot Según esto, también se solucionarán otros problemas.

A pesar de todas las ventajas, casi la mitad de los usuarios de teléfonos inteligentes nunca han utilizado un truco de espacio de almacenamiento. Este es el resultado de la encuesta realizada por el portal. Así, hubo poco más de 6.100 usuarios. cuerpo de robot pregunta. El 48,26% nunca ha borrado la caché de su móvil, pero el 21,78% lo hace semanalmente. Puede leer aquí cómo borrar el caché de su teléfono inteligente y con qué frecuencia debe hacerlo.





Por cierto: para evitar daños a la batería de tu smartphone en verano, debes protegerlo del calor. Quien también se pregunte cuánto cuesta cargar un teléfono móvil puede estar tranquilo. No mucho, es la respuesta. Lo mejor es apagar el móvil por la noche.

Explicado brevemente: ¿Qué es realmente el caché en un teléfono inteligente?

La caché no sólo está disponible en los teléfonos inteligentes sino también en otros dispositivos electrónicos como portátiles o PC. Aspecto tecnológico conectar.de Según el término, el término se refiere a un área de la memoria en la que se almacenan temporalmente los datos de uso frecuente. Esto puede acelerar el acceso a estos datos y mejorar el rendimiento del dispositivo en cuestión. Entonces los datos se pueden cargar más rápido porque ya están allí.

Sin embargo, con el tiempo, se puede acumular una gran cantidad de datos en la caché, incluidos elementos antiguos que ya no son necesarios. Esto puede empeorar el rendimiento de su teléfono inteligente o computadora portátil. Si el caché o caché se vacía de vez en cuando, habrá más espacio para que realmente existan los datos relevantes.

Borrar caché de tu smartphone: ¿cómo funciona?

Según el portal tecnológico, las aplicaciones de navegador, en particular, ahorran datos chip.de Se almacenan grandes cantidades de datos en la memoria caché del teléfono inteligente. Estos incluyen Chrome, Opera y Safari. Cuando se trata de cómo borrar el caché de tu smartphone, hay que diferenciar entre Android e iOS.

Hace mucho ruido en tu teléfono inteligente Android conectar.de Entonces:

En Configuración, en ‘Aplicaciones’ o ‘Aplicaciones’, seleccione y abra la aplicación correspondiente. alto t-online.de También puedes ordenar las aplicaciones según la cantidad de memoria que utilizan.

En Detalles de la aplicación, seleccione Almacenamiento o Uso de almacenamiento, luego toque Borrar caché o Borrar datos.

En iPhone hay un sonido fuerte. conectar.de No existe una opción directa para borrar el caché de aplicaciones individuales. Porque iOS suele gestionar el caché de forma automática. Si aún desea borrar el caché, puede intentar desinstalar la aplicación en cuestión y luego reinstalarla. Sin embargo, también se pueden eliminar otros datos.

Explica cómo borrar el caché en la aplicación Safari. manzana Entonces:

Abra la aplicación Safari en iPhone y abra Marcadores usando el ícono del pequeño libro.

Abra el historial en la lista de favoritos usando el ícono del reloj y presione Eliminar.

Se abre una ventana en la que puede seleccionar el tamaño del registro que se debe eliminar. Sólo se puede seleccionar un perfil o todos los perfiles.

Smartphone: ¿Con qué frecuencia se debe borrar el caché?

En la encuesta que realizó cuerpo de robot Los usuarios han proporcionado una amplia gama de información sobre con qué frecuencia, si es que alguna vez, borran el caché de sus teléfonos inteligentes. ¿Pero cuál es la situación ahora?

Realmente no hay nada bueno o malo aquí. alto chip.de El caché debe vaciarse “de vez en cuando”. Lo que eso significa exactamente es una cuestión de interpretación. Hay una pauta más precisa. conectar.de. El portal tecnológico recomienda borrar el caché sólo “si hay una caída notable en el rendimiento o cada pocos meses”.