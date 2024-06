Red Dead Redemption 2 mejorará aún más gracias a GTA 6

en el juego los juegos

de: Philip Hansen

Gracias a GTA 6, Red Dead Redemption 2 finalmente debería obtener su forma final © DALL-E el 19 de junio de 2024 (inspirado en Rockstar Games)

El mundo de los videojuegos espera con ansias Grand Theft Auto VI. ¿Qué significa esto para Red Dead Redemption 2? Un informante ofrece información sobre los planes de Rockstar.

Nueva York, EE. UU. – Rockstar Games ha invertido todos sus recursos en el desarrollo de GTA 6, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño de 2025. Esta prioridad explica por qué actualmente no existe un port RDR2 de próxima generación para las series PS5 y Xbox. . Según una fuente más precisa, algo se está planeando.

Hammer Next Generation: actualización de RDR2 después de GTA 6 Insider Unpack

Planes de RDR2 después de GTA 6: Se dice que GTA 6 es el juego más importante de toda la industria. No sorprende que Rockstar básicamente ignore todos los demás títulos y transfiera capacidades de otros proyectos. Después del lanzamiento de GTA VI, se dijo que el desarrollador Rockstar volverá nuevamente a RDR2. Desafortunadamente, el juego actualmente solo está disponible en la versión occidental para PS4 y Xbox One, y no hay rastro de la generación actual.

Según fuentes informadas, Tez2 está planeado. Muchas características desarrolladas originalmente para GTA VI (a través de foro de estrellas de rock). Se puede incluir en la actualización de próxima generación para RDR2. Se lanzará una versión contemporánea de Cowboy Arthur para PS5 y Xbox Series (y PC) seis años después de su lanzamiento. Uno de los componentes es el Editor Rockstar, con el que los jugadores pueden representar creativamente sus aventuras.

Insider Tez2 revela Red Dead Redemption 2 y la actualización a GTA 6. © Rockstar Forum

¿Por qué tanto revuelo en torno a la nueva versión de RDR2? Red Dead Redemption 2 es uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Los evaluadores de todo el mundo también calificaron la saga occidental como uno de los 10 mejores juegos de todos los tiempos (97/100 en Metacritic). La actualización de próxima generación no solo mejorará los gráficos, sino que también puede introducir contenido nuevo y mejoras de calidad.

Según la filtración, el futuro de Red Dead Redemption debería verse bien

DLC mexicano para RDR2: Según Tez2, ya se ha desarrollado una actualización importante, pero se ha pausado a favor de GTA VI. También se habla de una posible expansión a México de RDR2. Según los informes, la historia del DLC ambientada en México estaba en la etapa conceptual, pero luego se quedó estancada nuevamente. Aquí tenéis de nuevo el tráiler, que ya he visto 100 veces:

¿Qué pasa con RDR1? Además de las actualizaciones de RDR2, hay rumores sobre el lanzamiento del primer juego Red Dead Redemption para PC. El mismo informante, Tez2, encontró pistas en el lanzador de Rockstar que apuntaban a una versión para PC y la expansión Undead Nightmare. Este será un gran evento para los fanáticos que han estado esperando este lanzamiento durante 14 años.

¿Qué tan confiable es la fuga? Como siempre, todas las fugas deben manejarse con precaución. Especialmente con Rockstar, la precaución se aplica doblemente. Tez2 se ha hecho un nombre con predicciones sobre GTA Online y se le considera un minero de datos ingenioso. Hay muchos elogios para el nuevo juego de Rockstar, no de un experto, sino directamente del editor de GTA 6.