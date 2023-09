My Life Hack para grandes lanzamientos: éxito en 3 pasos garantizado

en el juego Pautas

de: Daniel Newbert

Existen muchas técnicas de lanzamiento en Pokémon GO. Los más difíciles son los llamados lanzamientos “fantásticos”. Con este nuevo life hack garantizamos su éxito.

SAN FRANCISCO – Pokémon GO tiene varios desafíos diferentes en investigación de campo o investigación especial que Niantic establece para los jugadores. Para resolver estas tareas, a menudo es necesario dominar técnicas de lanzamiento relevantes para el juego. Ahora, un jugador ingenioso ha descubierto un truco con el que se pueden dominar fácilmente lanzamientos difíciles y “geniales”. Le diremos qué debe hacer para esto.

Nombre del juego Pokémon Ir Versión (fecha de publicación inicial) 6 de julio de 2016 editor Niantic serie Pokémon Plataformas Android, iOS Desarrollador Niantic Tipo Realidad aumentada, móvil.

Pokémon GO: Lifehack para lanzamientos increíbles: el vídeo revela un truco sencillo

¿De qué está hablando? En particular, el desafío de lograr una “impresionante” dignidad de 120 es una tarea que requiere mucho tiempo incluso para los entrenadores experimentados. Pero ahora el atento jugador ha encontrado una manera de solucionar la difícil técnica de lanzamiento de Pokémon GO.

Pokémon GO: Niantic finalmente trae la característica más deseada al juego © Niantic / Unsplash.com / Fadkhera Official / ingame.de (montaje)

La calificación de tu lanzamiento generalmente se basa en dónde golpeas el círculo de captura de color y el tamaño del círculo. El color del círculo no es importante para un gran lanzamiento en Pokémon GO. Para conseguir un gran lanzamiento, el círculo debe ser lo más pequeño posible. Sin embargo, con este truco, se ha vuelto mucho más fácil. Hemos incluido el vídeo correspondiente para usted aquí.

Pokémon GO: Lifehack para lanzamientos geniales: así es como funciona la técnica secreta

¿Cómo funciona exactamente un truco de vida? Es necesario seguir algunos pasos para poder hacer grandes lanzamientos con trampas. Le mostraremos exactamente lo que debe hacer.

Toca la Poké Ball en la parte inferior de la pantalla.

Luego seleccione el elemento del menú “Configuración” en la parte superior derecha.

Luego haga clic en “AR” y active “Niantic AR (AR+)”, instale la descarga si es necesario.

Regresa al mapa general y selecciona el Pokémon que deseas capturar.

Así funciona el lanzamiento en 3 pasos: La técnica del vídeo requiere algo de práctica, pero después de algunos intentos definitivamente lo lograrás. Lifehacking sigue siendo mucho más sencillo que realizar lanzamientos “normalmente”. Para garantizar un lanzamiento exitoso, siga estos tres pasos.

Asegúrese de que la cámara esté hacia abajo y que el círculo no sea más grande que su pantalla.

Cuando llegues al centro del círculo, lanza la pelota con cuidado. Asegúrate de que el círculo sea lo más pequeño posible.

Haz un ligero movimiento de lanzamiento; de lo contrario, la pelota no saldrá lanzada y podrás perderla fácilmente.

Pequeña pista: No te preocupes si no lo consigues a la primera y sigue estudiando la técnica en vídeo. La práctica también hace la perfección aquí.

