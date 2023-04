Nintendo Systems inicia operaciones

Nintendo y DeNA anunciaron el año pasado que tienen la intención de crear una empresa conjunta llamada Nintendo Systems. El 80% de la nueva empresa es propiedad de Nintendo. Se suponía que las operaciones comenzarían en abril de 2023, y eso parece haberse cumplido. porque ahora hay el sitio web de la empresa.

¿Qué se supone que debe hacer la nueva empresa? Bueno, según su propia descripción, debe desarrollar y mantener sistemas que se relacionen con las áreas del negocio digital de Nintendo. El presidente de la compañía es Tetsuya Sasaki, quien ha trabajado en la división de software de Nintendo desde 1995. Además de trabajar como programador en juegos como The Legend of Zelda: The Wind Waker, también creó navegadores de Internet para Wii U y 3DS.

DeNA, que ha desarrollado juegos móviles para Nintendo como “Animal Crossing: Pocket Camp”, y también tiene una participación en Nintendo Systems, posee una participación del 15% en Nintendo.

