No hay armas francesas de largo alcance contra objetivos en Rusia

Simón Schroeder

Le Pen hizo una declaración clara antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas: bajo ninguna circunstancia se deben enviar tropas francesas a Ucrania.

París – Tras el éxito electoral de los populistas de derecha en la primera vuelta de las elecciones francesas, Ucrania recibe un duro golpe: si el partido de derecha Agrupación Nacional triunfa en las elecciones parlamentarias, Marine Le Pen quiere impedir que Ucrania utilizar armas francesas de largo alcance para alcanzar objetivos que podrían ser atacados por Rusia.

Según declaró a la emisora ​​de televisión, el Primer Ministro del Frente Nacional también se asegurará de que bajo ninguna circunstancia se estacionen tropas francesas en Ucrania. cnn Confirmó así las posiciones anteriores de su partido. Sin embargo, el líder del Agrupación Nacional, Jordan Bardella, anunció en el período previo a las elecciones que sólo gobernaría si el partido era elegido al parlamento por mayoría absoluta. Aunque el Partido de Agrupación Nacional fue muy fuerte en la primera vuelta de las elecciones, todavía no está claro si el partido entrará al Parlamento con una mayoría absoluta después de las elecciones del 7 de julio.

Cuando se trata de la guerra de Ucrania, el jefe del Frente Nacional, Bardella, es claro: Ucrania debe poder defenderse contra la guerra agresiva de Rusia. Sin embargo, está en contra de cualquier equipamiento militar que pueda agravar la situación y no quiere enviar a Ucrania misiles y armas de largo alcance que puedan llegar a territorio ruso.

Macron con la propuesta de fuerzas terrestres para Ucrania: no quiere descartar nada

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, se basa en la ambigüedad estratégica a la hora de defender Ucrania y no quiere descartar el envío de fuerzas terrestres occidentales al propio país atacado. El actual presidente francés también se diferencia significativamente del Frente Nacional en política exterior. El presidente francés, en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Macron no volvió a plantear el tema de las fuerzas terrestres hasta el pasado mes de mayo y destacó que no descarta nada, “porque tenemos a alguien que es todo lo contrario y no descartar cualquier cosa”.

Después de que Europa y Estados Unidos levantaron las restricciones de armas, a Ucrania también se le permitió atacar posiciones rusas en territorio ruso, una gran ventaja para el ejército ucraniano. Ucrania, especialmente cerca de Kharkiv, ha podido defender la ciudad y la zona de la frontera rusa contra el ejército de Putin.

¿Cómo será el gobierno con la mayoría del Frente Nacional después de las elecciones francesas?

Sin embargo, si el Frente Nacional obtiene la mayoría absoluta y Bardella se convierte en el próximo primer ministro de Francia, Macron seguirá siendo presidente. Entonces los dos tienen que arreglar lo que se llama “cohabitación”. Esta peculiaridad de la República Francesa significa que Macron transferirá algunas de sus responsabilidades al Primer Ministro. Sin embargo, el presidente seguirá a cargo de la política exterior y del ejército.

Sin embargo, Le Pen enfatizó en una entrevista con CNN: “El Primer Ministro tiene la última palabra. También dijo: “Si Emmanuel Macron quiere enviar tropas a Ucrania y el Primer Ministro se opone, entonces no se enviarán tropas a Ucrania. “¿Cómo podría no ser así?” No está claro si esto realmente sucederá.

En Francia, las líneas principales de la política exterior en realidad no las determina el Primer Ministro, sino el Presidente. Incluso en el caso de la “coexistencia”, el presidente sigue siendo el comandante en jefe del ejército. Sin embargo, todavía depende de la mayoría de la Asamblea Nacional para sus políticas, especialmente en lo que respecta al presupuesto. Nadie sabe cómo sería un gobierno de Macron con una mayoría populista de derecha. (Sicher / Agencia de Prensa Alemana)