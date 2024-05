¿No hay conversaciones entre Newey y Ferrari?

12:25 pm

Verstappen: “No importa quién sea el oponente”



Al holandés le preguntaron ayer durante su gira de prensa si Lando Norris es su principal oponente ahora, también con vistas a participar en el Mundial. “En las últimas dos o tres carreras”, confirma Verstappen.

“Pero en la Fórmula 1 las cosas siempre pueden cambiar muy rápido. Al final, no pienso en ello en absoluto. Me concentro principalmente en mí y en mi equipo. No importa quién sea el competidor”, explica.

El hecho es que Norris terminó las últimas tres carreras en P2, P1 y P2. en la copa del mundo Sin embargo, todavía está a 60 puntos de Verstappen porque McLaren tuvo problemas al inicio de la temporada.

Incluso si Norris puede luchar regularmente con Verstappen a partir de ahora, seguirá quedando atrás en este obstáculo desde las primeras carreras…