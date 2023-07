No hay nivel de vaca en Diablo 4: los jugadores construyen su propio Whimsyshire

No hay nivel de vaca. Hace tiempo que esta frase se convirtió en un meme para los fanáticos de Diablo, razón por la cual la comunidad realmente no quiere confiar en la declaración del desarrollador de que no debería haber un nivel de vaca en Diablo 4. Pero la verdad es que nadie lo ha descubierto. la zona secreta, si la hay.

El jugador genera un espeluznante ejército de ponis.

Mientras muchos fanáticos esperaban un nivel de vaca en Diablo 4 (Comprar ahora 74,93€ ) No queriendo darse por vencido y seguir buscando, muchos jugadores han hecho un descubrimiento que al menos recuerda un poco a Whimsyshire de Diablo 3:

Contenido editorial recomendado Aquí es donde encontrarás contenido externo. [PLATTFORM]. Para proteger sus datos personales, las integraciones externas se muestran solo si confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Doy mi consentimiento para que se me muestre contenido externo. Por lo tanto, los datos personales se transfieren a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

Contenido editorial recomendado Aquí es donde encontrarás contenido externo. [PLATTFORM]. Para proteger sus datos personales, las integraciones externas se muestran solo si confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Doy mi consentimiento para que se me muestre contenido externo. Por lo tanto, los datos personales se transfieren a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

Las capturas de pantalla muestran que si dejas caer una montura de tu inventario al suelo, aparecerá una versión en miniatura de la montura, como un pony. Dependiendo de cuántas monturas tengas en tu inventario, puedes repetir el procedimiento varias veces y dejar que aparezca tu ejército de ponis. El efecto de una gran cantidad de feroces caballos en miniatura es bastante diabólico: los ponis se ven lindos y aterradores al mismo tiempo.

Lea también estas interesantes historias.







Consejo de diablo 4: Multiplica diez veces tu daño combinando los 6 Bulldozers de daños.









¿Quieres minimizar tu daño en Diablo 4? Luego use la herramienta de d4ut.net y vea cómo funcionan los Damage Combos.











Diablo 4: sano, débil, agotado y co.









¡En esta guía encontrarás una explicación de todos los efectos del estado actual en Diablo 4!









Entonces la comunidad crea su propio nivel de vaca, solo que sin las batallas y el botín. Pero el factor espeluznante en la gran cantidad de ponis al menos se ajusta a la atmósfera oscura de Diablo 4. Y quién sabe, ¿quizás haya un nivel real de vaca después de todo? ¿Qué piensas eso? ¿Y ya has producido un ejército de ponis tú mismo? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!