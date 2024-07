‘No hay recuperación pronto’: la sequía en la industria continúa

Se trata ya de la quinta caída consecutiva de los pedidos: la industria alemana ya no se sostiene y DIHK no ve ninguna mejora en el horizonte. Dice que a pesar de la fuerte economía global, no hay un aumento notable en los pedidos extranjeros. No se espera un aumento en el corto plazo.

La sequía en la industria alemana continúa con la quinta caída consecutiva de los pedidos. En comparación con el mes anterior, los pedidos cayeron repentinamente en mayo un 1,6 por ciento, según informó la Oficina Federal de Estadística. Pero los economistas esperaban un aumento del 0,5 por ciento. “La tendencia a la baja todavía está en marcha”, afirmó el economista jefe Alexander Krüger de Hauck Aufhäuser Lamp Privatbank. Se observa un claro descenso de los pedidos durante el último trimestre. “Queda esperar que la economía global mitigue cualquier caída adicional”.

Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Alemania (DIHK) espera por ahora una ligera mejora. “A pesar de la fuerte economía mundial, todavía no se nota un aumento notable de los pedidos extranjeros entre empresas”, explicó Melanie Vogelbach, experta en comercio exterior de DIHK. La situación en la industria mundial, por ejemplo en Estados Unidos y China, también es difícil, afirmó Thomas Getzel, economista jefe de VP Bank. No hay señales de mejora significativa en el corto plazo. “Esto no acelerará el crecimiento alemán”.

El sindicato DIHK opina lo mismo y también apunta a una disminución de la demanda interna. “Las empresas locales también están frenando sus pedidos debido a problemas estructurales tangibles, como los altos costos de energía o personal, cargas burocráticas y la escasez de trabajadores calificados”, dijo Vogelbach. “Por lo tanto, no se espera un aumento pronto”.

El negocio extranjero es débil

Los datos de demanda indican una economía industrial bastante débil en los próximos meses, algo que también comentó el Ministerio Federal de Economía. “Es probable que los pedidos entrantes se estabilicen a medida que el comercio mundial continúe recuperándose y la demanda de productos industriales aumente gradualmente”. En abril hubo -0,6 por ciento. Los pedidos nacionales aumentaron un 0,5% en mayo, mientras que los pedidos procedentes del extranjero disminuyeron un 2,8%. Con los nuevos negocios procedentes de países fuera de la zona del euro, se produjo una notable caída del 4,6 por ciento. Sin los grandes pedidos, a menudo muy volátiles, esta vez en cifras superiores a la media, en mayo los pedidos cayeron un 2,2 por ciento en comparación con el mes anterior.

En una comparación de tres meses, los pedidos recibidos desde marzo de 2024 hasta mayo de 2024 fueron un 6,2 por ciento más bajos que en los tres meses anteriores. Mientras que los pedidos de maquinaria, sistemas y otros bienes de capital cayeron un 4,3 por ciento en comparación con abril, los pedidos de bienes de consumo aumentaron un 4,9 por ciento. Las cosas marcharon de manera diferente en cada sector. Los pedidos disminuyeron en áreas importantes como la construcción de máquinas (-1,9 por ciento), automóviles y repuestos para vehículos (-2,9 por ciento), fabricantes de productos farmacéuticos (-2,4 por ciento) y otras construcciones de vehículos (-19,2 por ciento). Los sectores de datos, aparatos eléctricos y ópticos (más 11,2 por ciento), producción y procesamiento de metales (más 3,8 por ciento) y productos químicos (más 1,7 por ciento) registraron un aumento.

Las ventas en el sector manufacturero también cayeron en mayo: cayeron un 0,7 por ciento en comparación con el mes anterior, después de una caída del 1,0 por ciento en abril. “Aún creemos que el escenario más probable es que la economía alemana se recupere en la segunda mitad del año”, dijo Ralf Solvin, economista de Commerzbank. Sin embargo, los datos de demanda respaldaron las expectativas de que esta recuperación – “al contrario de lo que muchos esperaban – aún no ha comenzado en el segundo trimestre y será más bien moderada”, advirtió Solvin. “El riesgo de retrasar el inicio de la recuperación aumenta aún más”.