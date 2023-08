No Helen Fisher: MDR saca implacablemente el show de Silbereisen

Durante mucho tiempo, Helene Fischer y Florian Silberisen fueron considerados la pareja de ensueño de la industria musical alemana y encarnaron la imagen perfecta del mundo Schlager perfecto. Los dos han sido amigos desde que se separaron en 2018. Pero ahora su canción “Breathless” ha sido eliminada del programa de televisión “Schlagerstrandparty”. ¿Cuáles son los fondos?

Florian Silberisen y Helen Fischer: última aparición conjunta en 2022

La última vez que mostraron cuán cerca están Florian Silberisen y su ex colega fue en 2022 en el programa ARD “Das Große Schlagerjubiläum”, donde actuaron juntos en el escenario. El 12 de agosto de 2023, los ex cónyuges no se pudieron ver juntos en la transmisión televisiva de “Schlagerstrandparty”, pero el antiguo amor debería al menos convertirse en un problema para Florian Silberisen. Desafortunadamente, estas escenas no se mostraron en la televisión.

La ex pareja fue vista por última vez en un sueño por Schlager Fischer-Silberisen en 2022 en “The Big Hit Jubilee”.

© IMAGO / Christian Schroeder

La ex pareja fue vista por última vez en un sueño por Schlager Fischer-Silberisen en 2022 en “The Big Hit Jubilee”. Por IMAGO / Christian Schroeder “}”>

Movimiento espontáneo en “Schlagerstrandparty”: Florian Silbereisen canta “Breathless” de Helene Fischer con fans

El evento, que fue producido por MDR, BR y WDR en cooperación con ORF, se grabó en Gelsenkirchen en julio. Hubo una gran tormenta. Incluso el “Schlagerstrandparty” tuvo que ser boicoteado. En este momento, Florian Silbereisen demuestra una vez más por qué es uno de los artistas más cotizados de Alemania: en un movimiento espontáneo, canta con el público la monumental “Atemlos” de Helene Fischer.

Florian Silberisen presenta “Big Hit Beach Party”.

© MDR / JürgensTV / Beckmann

Florian Silberisen presenta “Big Hit Beach Party”. Por MDR/JurgensTV/Beckmann “}”>

Como muestra un video en la plataforma de redes sociales TikTok, el cantante pop fue a un grupo femenino para cantar juntos la canción de su ex novia. Florian Silberisen elogió la actuación de canto con su audiencia: “Este movimiento debe ser recompensado con aplausos, eres realmente increíble”.

En este punto encontrarás contenido externo (TikTok). Puede ver y ocultar contenido de este proveedor con un solo clic. pantallas Ocultar contenido externo El anuncio de TikTok se niega a través del proveedor de consentimiento

La artista de cabaret Monica Gruber renuncia y consigue un nuevo trabajo



X Has añadido el artículo a tu lista de seguimiento. a la lista de vigilancia







‘I Wanna Kiss’: Wontorra y Burdecki tienen un momento íntimo en televisión



X Has añadido el artículo a tu lista de seguimiento. a la lista de vigilancia







Canción de Helen Fisher eliminada del programa: Mysterious MDR

El evento no fue planeado ni producido por Silbereisen, pero fue recompensado con muchos aplausos de los fanáticos en el lugar. Pero esta escena en particular no fue transmitida por televisión el sábado por la noche. En cambio, los espectadores pueden ver frente a sus pantallas de inicio cómo el médium y su audiencia corearon “Ober den Volken” de Reinhard May y cantaron una pequeña parte de “Hullabaloo” de Andreas Gabalier. No había rastro de “Breathless” en la grabación.

¿Tiene problemas entre bastidores en el show de Schlager de Florian Silbereisen?

¿Por qué salió la canción de Helen Fischer “Schlagerstrandparty”? AZ hizo un seguimiento con la emisora ​​MDR durante varios días, pero no recibió suficientes respuestas a pesar de las reiteradas consultas. No está claro por qué existe tanto secretismo por parte de los responsables de transmitir sobre cuestiones tan simples.

¿Hubo algún problema entre bastidores sobre la interpretación de Silbereisen de “Helene Fischer”? ¿Perdiste los derechos de la canción? Las razones de la decisión de no mostrar la interpretación de “Breathless” de Florian Silberisen aún no se han aclarado.