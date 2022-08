No se puede acceder a las luces Philips Hue a través de Alexa

Actualmente parece problemas de conexión entre dos Dando Philips Hue y Amazon Alexa. Se están acumulando informes de que los dispositivos son inaccesibles y eso también Configurar enlace de cuenta causar problemas. Aquí hay una breve guía sobre cómo resolver el problema entre Amazon Alexa y las luces Philips Hue.

No se puede acceder a los dispositivos Philips Hue No se puede configurar la habilidad de Alexa: ¡así es como funciona de todos modos!

Algunos usuarios de bombillas Philips Hue están viendo el mensaje en la aplicación Alexa Dispositivos inalcanzables ser. Estos dispositivos tampoco pueden ser manipulados por comandos de voz. Por lo tanto, tiene sentido iniciar una nueva búsqueda de un dispositivo a través de Amazon Alexa. Lejos de eso, porque eso no soluciona la situación, porque Amazon Alexa ya conoce los dispositivos a través de una identificación interna. Pero (desactivar) la reactivación de la habilidad Amazon Alexa le da otro problema, porque el enlace de la cuenta para la habilidad Philips Hue Alexa también parece estar roto y el servicio lo reconoce con un mensaje de error.

Entonces, si deshabilita la habilidad y luego la vuelve a habilitar, tendrá que volver a ingresar la información de su cuenta, después de lo cual recibirá un mensaje de error “No se pudo emparejar con Hue esta vez. Vuelva a intentarlo más tarde” en la aplicación Alexa. .

¡Así es como puede activar su Philips Hue Alexa Skill aunque reciba un mensaje de error!

De todos modos, existe una solución simple para activar con éxito Alexa Skill de Philips Hue. La forma más fácil de hacer esto es en una PC, porque aquí simplemente puede ir al sitio web de Alexa y activar la habilidad. Este sitio web es un poco más limitado que la aplicación Alexa en los teléfonos inteligentes, pero puede activar las habilidades aquí. Simplemente vaya a https://alexa.amazon.de.

Todo es un poco más complicado en un teléfono inteligente. Aquí tienes que “convencer” al sitio mostrando el real. Tengo un iPhone y cuando llamo a la URL anterior en Safari, recibo un mensaje para instalar y usar la aplicación Alexa. Aquí simplemente tiene que hacer clic en “aA” en la barra de direcciones de la izquierda para hacer una selección en la lista para mostrar el sitio web de escritorio. Desafortunadamente, no puedo decir cómo funciona esto en un teléfono Android porque no tengo un teléfono inteligente, pero definitivamente es similar.

Se abrirá el sitio web y podrá ir a Alexa Skills en el menú, reactivar Philips Hue Skill y vincularlo a su cuenta. Luego, se debe acceder nuevamente a todos los dispositivos a través de la voz y la aplicación Alexa.

Si también tiene problemas con Philips Hue Skill y los problemas no se pueden resolver con los consejos anteriores, escríbanos aquí en el sitio web en los comentarios. Tal vez podamos ayudarte con tu problema también. De lo contrario, visite nuestro sitio web Grupo de Facebook para altavoces inteligentes¡Hay varios miles de usuarios aquí que estarán felices de ayudarlo y brindarle asesoramiento y asistencia!