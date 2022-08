Reknum: Fantasy of Dreams: la última entrega de la serie de acción y aventuras también se lanzará en Nintendo Switch – ntower

La primera rama de ricnumLa serie se lanzó en Nintendo Switch en 2020. Ahora, el editor NapeGames está siguiendo con una secuela. Recnum: Imaginación de sueños También viene como una aventura de acción en 2D, por lo que también es la continuación de la historia de la primera parte. La secuela está programada para aparecer en Steam el 21 de noviembre, pero aún no hay más información sobre el lanzamiento de Nintendo Switch.

En Reknum: Fantasy of Dreams, un enorme disfraz de nivel 2D, que es explorar Quieres invitar probando diferentes métodos. Puedes hacer diferentes cosas en el camino. desbloquear armas y tu al mismo tiempo actualización de habilidades. Deben estar bien armados. Los jefes El nivel ya no será un problema para ti. Si no está familiarizado con la serie, NapeGames tiene un tweet con algo de juego para que lo espere: échele un vistazo:

¿Conoces Reknum? ¿Estás listo?