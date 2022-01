No se requieren pruebas, pero sí fiestas: el camino de la pandemia en Israel en el tamizaje epidemiológico

Es probable que el número real de infecciones sea mucho más alto de lo que se ha informado oficialmente. Porque Israel suavizó los requisitos de prueba la semana pasada: solo los grupos de alto riesgo y las personas mayores de 60 años deben hacerse una prueba de PCR después de entrar en contacto con una persona infectada con el coronavirus. Para todos los demás, una prueba rápida de antígeno que se puede hacer en casa es suficiente.

Israel impone restricciones de viaje

El primer ministro Naftali Bennett emitió una advertencia el domingo en Facebook De 2 a 4 millones de israelíes han contraído el virus en esta ola de contagios Coronavirus infectará. Entonces, el enfoque del gobierno parece absurdo: después del descubrimiento de la variante omicron, el gobierno inicialmente impuso severas restricciones de viaje. Sin embargo, según los expertos, estos ya no son útiles porque la alternativa también se ha extendido ampliamente dentro de Israel.

Desde el domingo, a Israel se le ha permitido viajar a casi todos los países. Así se cerró la “lista roja”, que anteriormente prohibía viajar a determinadas regiones. Hasta ahora, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza se han parado en él.

Las fiestas son posibles de nuevo

El ministerio también señaló que la cantidad de infecciones en muchos países es más alta que en Israel, por lo que nadie debe “viajar allí sin una buena razón”, pero esto aún está permitido. Mientras tanto, solo hay un número de países hostiles como Irán Y LíbanoBajo ninguna circunstancia se permite que los israelíes viajen allí. Las restricciones de viaje relacionadas con Corona se han levantado en los últimos dos años.

Y con el final de las restricciones de viaje, habrá más relajación: también es posible volver a ir a restaurantes y fiestas, y las escuelas también están abiertas. “RND” mencionado.

La ruta de Israel a través de la ola Omicron: ¿puede ir bien?

“Uno parece dirigirse hacia la inmunidad colectiva”, dijo la periodista Yvette Schwerdt, de Israel, sobre el enfoque del gobierno en una entrevista con la Radio Austriaca. “Pulso 24” Una. ¿Pueden las cosas ir bien?

“Es un paseo por la cuerda floja”, dice el epidemiólogo Timo Ulrichs, cuando FOCUS Online le preguntó. La mayoría de los ancianos, es decir, el grupo de riesgo, han sido vacunados tres veces en Israel. “Estas personas están muy bien protegidas de cuadros clínicos severos”, explica. La dilución significaría inicialmente otro aumento en la cantidad de nuevas infecciones, “pero también una disminución si el virus apenas afecta a los no infectados y no vacunados”, dice Ulrichs. “Si este caminar sobre la cuerda floja tiene éxito, es decir, al no aumentar la carga sobre los hospitales, sería una forma viable para Israel a través de la ola de Omicron”.