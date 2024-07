No sólo los coches eléctricos se ven afectados por el plan del semáforo

Página principal un trabajo

La Traffic Light Alliance planea producir automóviles propulsados ​​por combustible sintético. Los vehículos de combustible electrónico deberían recibir beneficios fiscales.

Berlín/Darmstadt – El combustible electrónico es una “alternativa verde” a la gasolina y el diésel. El proyecto de presupuesto federal para el próximo año publicado por el gobierno federal estipula que en el futuro los modelos que funcionan exclusivamente con combustibles sintéticos recibirán el mismo tratamiento fiscal que los coches eléctricos.

La igualdad de los modelos de combustible electrónico en materia de impuestos sobre vehículos es desde hace mucho tiempo una preocupación del Ministerio de Finanzas dirigido por el FDP (director del departamento Christian Lindner). el La hoja de puntos principales tiene 31 páginas. El punto 5 contiene varias medidas destinadas a hacer que Alemania sea más respetuosa con el medio ambiente.

Los coches propulsados ​​por energía eléctrica deberían recibir incentivos fiscales

Además de la expansión de la financiación de vehículos eléctricos, “se mencionó la igualdad fiscal entre los vehículos exclusivamente eléctricos y los totalmente eléctricos, especialmente en lo que respecta al impuesto a los vehículos de motor y a los impuestos a los vehículos corporativos”. La principal diferencia con el combustible convencional es que el combustible electrónico no utiliza recursos limitados como el petróleo.

La obtención de beneficios fiscales debería estar ligada al hecho de que la producción de combustible electrónico se realiza exclusivamente con energías renovables. De lo contrario, no se trata de una forma de conducir climáticamente neutra, como explica Greenpeace. Aún no se han decidido detalles específicos: la implementación precisa debería realizarse mediante una reunión del Gabinete federal (17 de julio de 2024).

Los combustibles sintéticos se producen artificialmente utilizando electricidad.

Durante mucho tiempo se ha debatido si tiene sentido el uso del combustible electrónico en el segmento de turismos. Es un combustible sintético libre de metales y se produce a partir de agua y dióxido de carbono mediante electricidad.

Los combustibles sintéticos deben tener futuro: en una gasolinera se llena un coche con combustible electrónico mediante un bidón. © Tom Wheeler/DPA

A diferencia de la gasolina o el diésel, el combustible no procede de combustibles fósiles, sino que se genera artificialmente mediante electricidad. Estos hidrocarburos se pueden transformar en diésel, gasolina o queroseno. El proceso por el cual se produce combustible a partir de energía eléctrica se llama “conversión de energía en combustible”.

Los modelos de combustión pueden llenarse con combustible electrónico: “sin riesgo técnico”

Mientras tanto, un estudio de la Universidad Técnica de Darmstadt muestra que los coches y motocicletas convencionales con motor de combustión también pueden utilizar combustibles libres de fósiles sin necesidad de modificaciones técnicas.

Según el equipo de investigación, el combustible Eco100Pro examinado es 100 por ciento certificado no fósil. Por encargo de la Fundación ADAC, los científicos probaron este combustible en el banco de pruebas de motores, en la pista de carreras de la Copa ADAC XC y en el tráfico rodado con un vehículo de serie. El resultado: “No hay pérdida de potencia ni de par en comparación con la gasolina premium tradicional. No hay aumento en el consumo de combustible. No existe ningún riesgo técnico para el motor de combustión.

Según el estudio, el e-fuel reduce significativamente las emisiones contaminantes

También hay resultados en materia de emisiones contaminantes: se espera que el uso de combustible electrónico reduzca las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 77 por ciento. Surgen durante la producción y transporte de combustible. Pero si en la producción se utilizan principalmente energías renovables, las emisiones de dióxido de carbono podrían reducirse hasta en un 92 por ciento, según la información.

¿Acuerdo sobre beneficios fiscales para los coches de combustible electrónico? El Ministro Federal de Finanzas, Christian Lindner (Partido Demócrata Libre, izquierda) y el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck (Verdes). © Imago/Agencia de Noticias DTS

Para Konstantin Huck, experto en tecnología del ACE Traffic Club, la igualdad de trato fiscal para los coches compatibles con el combustible electrónico es inútil actualmente, porque actualmente no existen modelos que funcionen exclusivamente con combustible electrónico: “El gobierno se preocupa por esperanzas que están lejos de la realidad y retrasar una vez más la necesaria transición: “Lo que aquí se promueve como apertura a la tecnología, en realidad no le hace ningún favor a Alemania como lugar industrial y a nuestro futuro”. (novio)