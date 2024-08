No tengo claro lo del Bayern: por eso Alonso puso a Tah en el banquillo | deportes

Alles andere wäre eine Riesen-Überraschung!

Jonathan Tah (28) wird zum Start in die neue Bundesliga-Saison Leverkusens Abwehr-Chef am Freitag in Gladbach sein.

„Ich habe mit ihm gesprochen. Er bleibt so wichtig für uns. Wir haben es auch gegen Stuttgart gesehen – es ist egal, ob er von Anfang spielt oder zuerst auf der Bank sitzt. Er hat einen großen Einfluss“, schwärmt Trainer Xabi Alonso (42) über den Nationalverteidiger.

Hollywood-Star involviertWarum Özil gerade DIESEM Verein gratuliert Quelle: BILD / Instagram@clubnecaxa

Dass das wochenlange Theater um den jetzt wohl endgültig gescheiterten Wechsel zum FC Bayern nicht spurlos an Tah vorbeiging, machte Alonso nach dem Abschluss-Training deutlich.

Der Coach begründete, warum er auf seinen Vize-Kapitän im Supercup gegen Stuttgart (6:5 n.E.) in der Startelf verzichtet hatte.

Alonso: „Es gab in der Woche etwas. Wir wollten nicht, dass es passiert. Aber das kann im Fußball passieren. Deshalb hatte ich mich entschieden, dass Jona nicht von Anfang an spielt.“

Leer también

Was Alonso meint: Tah war wegen Bayern nicht frei im Kopf!

„Diese Woche hat er wieder gut trainiert, mit vollem Fokus. Sein Kopf war hier, das war sehr gut“, erklärt Alonso und fügt an: „Gerade gibt es keine andere Nachricht, somit bleibt er immer in meinem Plan. Er ist für unser Spiel wichtig, ein Leader. Die Woche war etwas komisch für ihn, aber das ist vorbei.“

También interesante anuncio También interesante anuncio

Nachfrage von BILD: Komisch wegen der Situation (um den Bayern-Poker)?

„Natürlich“, sagte Alonso kurz und knapp. Sein Nachsatz mit einem Lächeln: „Aber jetzt ist es besser.“

Tah und Bayer 04 – vieles deutet darauf hin, dass diese Verbindung trotz des Flirts mit dem FC Bayern noch mal in die Verlängerung gehen wird.

Die Leverkusen-Bosse haben ihrem Abwehrchef in den vergangenen Wochen immer wieder signalisiert, dass sie ihn halten wollen. Auch über das Vertragsende 2025 hinaus.

Jetzt macht der Klub ernst. BILD weiß: Leverkusen wird Tah Anfang September ein Angebot zur Verlängerung vorlegen.