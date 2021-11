Nokia 6310: vuelve el legendario celular

Antes de que el primer iPhone de Apple saliera al mercado en 2007 y los teléfonos inteligentes comenzaran su marcha triunfal, los teléfonos celulares eran populares. El Nokia 6310 2001 causó sensación con Snake. Ahora el teléfono móvil, más conocido como el hueso, está celebrando su regreso y debería convencer con características modernas a un precio asequible. NS Nokia 6310 cuesta unos 60 euros Compre, según el fabricante, semanas de duración de la batería.

Esto es lo que ofrece el nuevo Nokia 6310

En comparación con su predecesor, el fabricante finlandés ahora ha instalado una pantalla que se ha ampliado a 2,8 pulgadas. Además, los botones físicos deberían ser más grandes. Además de la radio FM incorporada, también se pueden reproducir archivos de música MP3. Los archivos también se pueden almacenar en una tarjeta microSD con una capacidad de hasta 32 GB si la memoria interna de 8 MB no es suficiente. El juego de serpientes, que Nokia preinstaló, proporciona una sensación retro. quien – cual Sin embargo, Nokia 6310 no quiere competir con los teléfonos inteligentesDado que la tecnología de radio incorporada solo es compatible con GSM900 / 1800, no hay rastro de estándares modernos como LTE o 5G. Después de todo, el llamado teléfono con funciones ofrece tecnología Bluetooth 5.0 y un conector jack de 3,5 mm.

La batería intercambiable tiene una capacidad de 1150 mAh y debería ser suficiente para hasta 19,45 horas de tiempo de conversación. Nokia 6310 se puede cargar a través de un puerto micro USB. Cámara de 0,3 megapíxeles y flash en la parte trasera. Muchos teléfonos con funciones de Nokia usan el sistema operativo llamado S30 +, que existe desde 2013, como su sistema operativo. Además de Nokia, la empresa taiwanesa Mediatek también participa en el desarrollo de esta plataforma, ya que algunos teléfonos móviles Nokia se basan en el entorno operativo MAUI de Mediatek. Solo los modelos seleccionados pueden manejar aplicaciones Java J2ME. No hay tienda de aplicaciones.

Los teléfonos con funciones se venden por millones y los teléfonos inteligentes superan la marca de los mil millones

Especialmente en los países en desarrollo, pero también entre los amantes de lo retro, los teléfonos celulares simples siguen siendo populares en estos días y pueden venderse por millones, pero los teléfonos de botón no tienen ninguna posibilidad frente a las cifras de ventas de teléfonos inteligentes. Los modelos actuales, hasta ahora, no han podido basarse en un apogeo anterior de Nokia. HMD Global, formado por ex empleados de Nokia, ha estado desarrollando teléfonos inteligentes Nokia con Android desde 2017. Después Breve auge hasta finales de 2018, las cifras de ventas se han estabilizado desde entoncesAsí que solo los finlandeses Se encuentra en la categoría “Otros fabricantes” ser. Principalmente con Los smartphones más vendidos del mundo Samsung ha sido coronado por Corea del Sur, durante años, seguido por Apple de EE. UU. Los cinco primeros lugares los completaron las tres marcas chinas Xiaomi, Vivo y Oppo (ambas del grupo BBK). solo en En 2020, se vendieron un total de 1,28 mil millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo., representó el 20,6 por ciento de todos los teléfonos inteligentes Samsung y el 15,9 por ciento de Apple.

Los teléfonos inteligentes Android de Nokia son parte del llamado Programa Android One, en el que los OEM participantes se comprometen a proporcionar actualizaciones de software para el modelo de teléfono inteligente durante tres años después de su lanzamiento al mercado. Aunque los usuarios reciben los últimos parches y versiones de Android con relativa rapidez, muchos propietarios se convierten en probadores beta del software.

También vale la pena leer: Windows Phone y Windows Mobile: Ex empleado de Nokia declara fracaso

Un conjunto para la nueva versión de Nokia 6310:

El fabricante finlandés HMD Global presentó una nueva versión del teléfono móvil Nokia 6310.

Por unos 60 euros, los clientes obtienen un teléfono móvil con una pantalla de 2,8 pulgadas, una cámara de 0,3 megapíxeles, un reproductor MP3 y un juego Snake preinstalado.

Por otro lado, se debe prescindir de LTE, pero el teléfono celular está equipado con Bluetooth 5.0 y un conector jack.

La batería debería durar semanas y se puede quitar.

