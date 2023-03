¡Nombre equivocado! Un ex talento cuenta la extraña historia de Guardiola

Erik ten Hag y Pep Guardiola experimentaron en el pasado; hoy el entrenador es el mismo. Matthias Stromer pudo ganar mucha experiencia a una edad temprana. Para el ex internacional juvenil, eso no fue suficiente para superarlo.

Emre Can, Pierre-Emile Hojbjerg o Niklas Dorsch eran los nombres de los jugadores que, junto a Matthias Stroemer, formaban la segunda plantilla del equipo. Bayern Munich Pasó por la Escuela Erik Ten Haag.

¿Qué tan extrema era la personalidad de Guardiola?le revela esta anécdota a Strömayer: “Él siempre me llamaba Corbinian Burger. Le tenía tanto respeto que no decía nada. Pip tenía un aura tan formidable. Al fin me preguntó y luego supo mi nombre”.