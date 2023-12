Notablemente separado: Acusación violenta de violencia: ¿RTL lo despidió?

Supuestas amenazas, escándalos y relaciones falsas: el formato RTL+ “Celebrities Separated” ya está generando mucho revuelo antes de su emisión. Una cosa también es segura: no son sólo las ex parejas las que se enfrentan en el popular programa.

La estrella de telerrealidad Kim Virginia Hartung aparece actualmente en los titulares negativos. Pero las acusaciones son devastadoras.

'Eminentemente separados': el incidente desata un escándalo

Los nominados para la próxima cuarta temporada de “Prominent Separe” ya han sido determinados, incluidos sus ex cónyuges Kim Virginia Hartung y Emanuel Weissenberg. También competirán juntos los ex cónyuges Mike Sies y Michel Montbaligne, así como Max Bormann y Louisa Fruh. Pero incluso antes de que comience el espectáculo, las odiosas acusaciones están causando revuelo.

Después de que Kim Virginia comentara sobre la temporada actual de “Temptation Island VIP”, al traidor candidato televisivo Umut Tekin en particular no le fue bien. Sin embargo, anteriormente había atacado y afirmado que Kim se había vuelto violento mientras filmaba “Prominent Separe” y por lo tanto fue despedido. No se ha confirmado si esto es realmente cierto.

“Eminentemente separados”: Eso dice el locutor

Tras las afirmaciones de Umut, RTL se ha pronunciado ahora: “Hubo un incidente entre los participantes de 'Separate Highlights' y nosotros reaccionamos. Los espectadores podrán formarse su propia opinión sobre lo que pasó exactamente en primavera”, dijo un portavoz del Bild. dicho.

La propia Kim Virginia Hartung no comentó estas acusaciones al periódico, solo confirmó: “Sólo puedo decir en general: si un hombre me pilla con la uña, seguramente recibirá una bofetada de princesa”. Implicado en el accidente.

Más sobre el tema:

De hecho, esta no es la primera vez que Kim causa sensación en los reality shows. Ya durante el programa “¿Eres tú el elegido? Estrellas del reality enamoradas” hubo una acalorada discusión en la que los participantes se empujaron entre sí. Una cosa es segura: los espectadores de RTL pueden prepararse para mucho drama esta primavera.