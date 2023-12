¿tangible? RTL confirma que se produjo un incidente “eminentemente separado”.

Kim Virginia Hartung en octubre de 2023 Instagram/KimVirginia

¿Que pasó aquí? Kim Virginia Hartung (28) competirá por separado con su exmarido Emanuel Weissenberger (30) en la próxima temporada de Prominent. Y antes de empezar, la celebridad del reality ya está en los titulares: Umut Tekin (26), nominado en la categoría VIP por Temptation Island, afirma que la morena se volvió violenta en el programa y por eso fue despedida. Ahora RTL también confirma que se produjo un incidente en un “punto de referencia separado”.

Umut Tekin, estrella de telerrealidad Instagram/umut_tekin41

después yo muero kim El canal RTL responsable también comentó la acusación de que golpeó a alguien en la televisión. “en 'eminentemente separadoHubo un incidente entre los participantes y respondimos. “Los espectadores podrán formarse su propia opinión sobre lo que ocurrió exactamente en primavera”, explica un portavoz de la empresa. imagen. kim Él mismo confirmó al periódico que no le permitieron hacer comentarios: “Sólo puedo decir en términos generales: si un hombre me pilla con una uña, seguramente recibirá la bofetada de princesa”. También se dice que Max Bornmann está involucrado.

Kim Virginia Hartung, influenciadora Instagram/KimVirginia

Esta no sería la primera vez kim En reality shows supera la marca. En Are You The One – Reality Stars In Love, tuvo una discusión en la que los concursantes se empujaron entre sí. a esa era kim Demasiado, grita violentamente a la cámara, por lo que la tachan de “candidata antidisturbios”.

Kim Virginia Hartung, nominada en 2023 por “¿Are You The One? Stars in Love” RTL/Frank Oso

Janek Walker editor

al perfil