Noticias de Ucrania: ++ La ofensiva de invierno de Rusia ha fracasado, según Londres ++

sLos esfuerzos de Oesland para reforzar el control militar sobre la región de Donbass en el este de Ucrania están decayendo. información británica fallar Desde que el jefe de gabinete de Rusia, Valery Gerasimov, asumió el mando de la “operación militar especial” contra Ucrania a mediados de enero, su mandato ha estado marcado por un intento de lanzar una ofensiva general de invierno, escribió el sábado el Ministerio de Defensa británico en su actualización periódica de inteligencia. . El objetivo de esta ofensiva era extender el control ruso sobre toda la región de Donbass. “Después de 80 días”, dijeron los británicos, “está cada vez más claro que esta empresa ha fracasado”.

Helicóptero Ka-52 de la Fuerza Aérea Rusa Fuente: AP

Las fuerzas rusas en las líneas del frente en el área habrían obtenido ganancias menores con grandes pérdidas. Al hacerlo, habrían apostado en gran medida la ventaja temporal en personal que habían obtenido de la “movilización parcial” de Rusia el otoño pasado.

12:29 pm – El ministro de defensa de Rusia quiere aumentar los suministros de municiones

Rusia quiere aumentar drásticamente los suministros de municiones a las fuerzas de primera línea en Ucrania. Así lo anunció el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en una reunión con altos mandos militares, que fue retransmitida por videoconferencia. “Se ha determinado el volumen de los envíos de municiones más solicitados. Se están tomando las medidas necesarias para aumentarlo. En los últimos meses, Shoigu ha sido criticado por el jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, por la falta de municiones.

12:22 – situación actual

La situación actual en Ucrania Fuente: Infografía Mundo

11:50 – Un llamado a más esfuerzos diplomáticos en la guerra de Ucrania

Muchos socialdemócratas y sindicalistas han pedido al canciller Olaf Scholz (SPD) que haga más para negociar un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Según una carta publicada en el “Frankfurter Rundschau” y el “Berliner Zeitung”, la guerra se convirtió en “una sangrienta guerra de trincheras en la que sólo hubo perdedores”. Es necesario detener la escalada de la guerra. Según la información, el contacto comenzó, entre otras cosas, con el hijo del excanciller Willy Brandt (SPD), el historiador Peter Brandt.

11:39 – En Rusia, ha comenzado una campaña de reclutamiento para el servicio militar.

En el contexto de la guerra de agresión contra Ucrania, que dura más de un año, ha comenzado en Rusia una campaña de reclutamiento para el servicio militar básico. El portal RBK, citando un decreto de Vladimir Putin, informa que la primera de dos campañas de este año se extenderá hasta el 15 de julio. Según el almirante Vladimir Tsimlyansky del Estado Mayor, se registraron por adelantado un total de 700.000 posibles reclutas. Hizo hincapié en que los reclutas, que esta vez sumaron 147 mil, no deben ser utilizados para la guerra en Ucrania.

El viernes, Zemlyansky dijo que las invitaciones a las oficinas de reemplazo militar del condado se enviarían electrónicamente por primera vez. Si esto no es posible, la decisión aún se entregará en persona. Mientras tanto, los políticos discuten sobre la validez de una notificación electrónica: según el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Yuri Shvetkin, tal notificación equivale a un borrador de notificación. Por otro lado, Viktor Bondarev, presidente del comité de defensa del Consejo de la Federación, dijo a la cámara alta del parlamento ruso que esos correos electrónicos “no son borradores de notificaciones”.

8:12 am – Pistorius: las brechas en la Bundeswehr no se cerrarán por completo para 2030

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, no espera que las brechas de equipamiento del ejército alemán se cierren pronto. “Todos sabemos que las brechas actuales no se pueden cerrar por completo para 2030. Por eso tenemos que priorizar”, dijo el político del SPD WELT AM SONNTAG. Una de estas prioridades es la protección del flanco este de la OTAN. “Para nosotros, esto significa construir un contingente totalmente equipado para 2025 y hacer una contribución adecuada a la fuerza de respuesta de la OTAN”.

La Bundeswehr tiene que cumplir tres tareas: defensa nacional y aliada, así como operaciones de crisis internacionales. Esto requiere habilidades respaldadas por materiales y personal “, explicó Pistorius en vista de la gran demanda del ejército alemán. La entrega de armas a Ucrania para apoyar la guerra contra Rusia también abrió brechas en el ejército alemán. A fines de enero, Pistorius anunció que mantendría conversaciones con la industria armamentista.

02:24 am – Rusia y Estados Unidos chocan en el Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia y Estados Unidos se enfrentaron en las Naciones Unidas por los planes de Moscú de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Incluso China ha dejado en claro su oposición a los planes nucleares anunciados por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 25 de marzo en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque sin nombrar explícitamente a Rusia.

El embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Serhiy Kyslyga, había convocado la reunión. Kyzelitsya dijo que Putin solo tardó 24 horas en romper una promesa que le hizo al presidente chino Xi Jinping en Moscú en una declaración conjunta durante la visita de Xi a Moscú. Este había estipulado que todos los estados con armas nucleares deberían abstenerse de colocar armas nucleares fuera de su territorio y retirar las que ya estuvieran presentes en el exterior. Este punto también fue subrayado por los embajadores adjuntos de China y Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

22:28 – Zelensky exige justicia

El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido justicia tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En su discurso de video nocturno, dijo: “Justicia para nuestro estado y para toda nuestra gente que perdió a sus familiares, amigos, salud, hogar y una vida normal debido a la agresión rusa, debido al horror de las fuerzas de ocupación”. . Zelensky conmemoró a las víctimas de la breve ocupación de Rusia el viernes en el suburbio de Bucha en Kiev con invitados internacionales.

A la celebración asistieron la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, y los jefes de gobierno de Eslovaquia, Eslovenia y Croacia, Edvard Heger, Robert Golub y Andrej Plenkovic. Por la tarde, Zelensky y sus invitados celebraron una conferencia Unidos por la Justicia, en la que Ucrania tiene la intención de recabar apoyo para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra de Rusia. Zelensky dijo que la conferencia sirve, entre otras cosas, “para nuevas órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra criminales de guerra rusos, y para sentencias legales y justas que todos los asesinos y verdugos rusos deberían recibir”. “Y lo obtendrán al cien por cien, y nos aseguraremos de ello”.

