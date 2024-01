++ Noticias de Ucrania: las pérdidas de Rusia

Página principal Política

de: Robert Wagner y Stefan Krieger

Las fuerzas terrestres ucranianas se enfrentan a feroces ataques de atacantes rusos. Cinta en vivo de la guerra en Ucrania.

: Ucrania da números La información procesada aquí proviene de medios de comunicación y agencias de noticias internacionales, pero también de las partes en conflicto, Rusia, Ucrania y sus aliados. En particular, la información sobre las pérdidas sufridas por los ejércitos que participaron en la guerra de Ucrania no puede verificarse de forma independiente.

Actualizado el 11 de enero a las 6:15 p.m. EST: Oleksandr Sirsky, comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, advierte que se están realizando preparativos para reanudar las operaciones ofensivas rusas en el frente Severshchyna. Según un telegrama de Syrskyi, es por eso que las Fuerzas Armadas rusas están transfiriendo unidades Storm-Z (unidades punitivas del ejército ruso) y formando compañías de asalto. El comandante también afirmó que la situación operativa en el este sigue siendo difícil. Los rusos continúan sus operaciones ofensivas en los frentes de Kubyansk, Liman y Bakhmut. En particular, los rusos no abandonaron sus intentos de expulsar a las unidades ucranianas del bosque de Kubyansk y apoderarse de Sinkivka con el objetivo de sitiar Kubyansk.

Guerra de Ucrania: Rusia habla de un dron suicida utilizado por Kiev

Actualizado el 11 de enero a las 5:09 p.m. EST“Rusia afirma que el ejército ucraniano utilizó un dron suicida para atacar una instalación energética en la región de Belgorod. “No hay víctimas como resultado de las municiones de fragmentación que se lanzaron. “El sistema de suministro eléctrico resultó dañado y se cortó temporalmente el suministro eléctrico a unas 50 familias”, dijo el gobernador regional en un mensaje de telegrama. Los equipos de rescate todavía están esperando la aprobación del Ministerio de Defensa para su despliegue en el distrito de Volokonovsky, según los informes. Pravda ucraniana.

Actualizado el 11 de enero a las 15:22: Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en Rusia hay escasez de armas. Esto se produjo durante una conferencia de prensa en Tallin. Por eso la Federación Rusa se beneficia del respiro en el campo de batalla: los ocupantes lo aprovechan para reponer sus armas: “Sabemos cuántos drones y artillería producen cada día. Vemos lo que les falta y que tienen un enorme déficit en drones”. y artillería”. El presidente ucraniano subrayó: “También sobre cohetes.

Guerra de Ucrania: el mayor temor de Kiev son las bombas rusas de precisión. © Sin acreditar/Agencia de Prensa Alemana

Luchando contra Rusia: Ucrania cambia sus tácticas militares

Actualizado desde el 11 de enero a las 13:25: Ucrania ha erigido más barreras cerca de la ciudad nororiental de Kobyansk en los últimos meses. Al hacerlo, está cambiando su estrategia militar hacia una base defensiva, como informó Sky News. Según analistas militares, las defensas están diseñadas para ayudar a Ucrania a sobrevivir a los ataques mientras repone sus fuerzas armadas. Este cambio de estrategia es necesario a medida que Moscú toma cada vez más la iniciativa en el campo de batalla.

La guerra de Ucrania: los orígenes del conflicto con Rusia Ver la serie de imágenes

Zelensky sobre el alto el fuego en la guerra de Ucrania: sólo Rusia se beneficiará

Actualizado el 11 de enero a las 11:30 a. m.: Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el alto el fuego no conduce al diálogo. Zelensky dijo durante su visita de Estado a Estonia que sólo Rusia se beneficiaría de esto, ya que permitiría al país reponer sus reservas de municiones. Rusia está negociando actualmente con Irán sobre entregas de misiles y ha recibido un millón de rondas de Corea del Norte.

Situación actual en la guerra de Ucrania: el ataque ruso a Járkov causa víctimas

Actualizado el 11 de enero a las 9:50 a.m.Las autoridades locales informaron que 13 personas resultaron heridas en el ataque ruso a un hotel en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Entre ellos se encontraban dos periodistas extranjeros, según anunció el jueves la Fiscalía General de Ucrania en el servicio online Telegram. Son turcos y georgianos. Diez personas fueron trasladadas al hospital.

Según el gobernador local, Ole Sinehbo, dos misiles rusos S-300 alcanzaron el hotel el miércoles por la noche. Los rescatistas ucranianos dijeron que evacuaron a 19 personas.

Según el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, en el hotel había 30 personas, pero no había personal militar. También dijo en Telegram que varios otros edificios resultaron dañados en el ataque, incluidos edificios residenciales.

Grandes pérdidas rusas: Kyiv da cifras

Actualizado el 11 de enero a las 8:15 a.m.: El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reveló nuevos detalles sobre las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania. Según estos datos, 367.620 soldados rusos han resultado heridos o muertos en combates desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Según la información, fueron 830 durante las últimas 24 horas.

La información sobre las pérdidas en la guerra de Ucrania proviene del ejército ucraniano y no puede verificarse de forma independiente. Sin embargo, Occidente supone que las cifras de víctimas rusas en la guerra de Ucrania son en gran medida correctas. Aquí hay una descripción general de las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania:

Soldados: 367.620 (+830 el día anterior)

367.620 (+830 el día anterior) tanque: 6050 (+12)

6050 (+12) Vehículos blindados : 11.238 (+22)

: 11.238 (+22) Sistemas de artillería: 8699 (+15)

8699 (+15) Múltiples lanzacohetes : 957 (+1)

: 957 (+1) Sistemas de defensa aérea: 641 (+2)

641 (+2) Camiones cisterna y otros vehículos: 11.596 (+21) fuente: Estado Mayor ucraniano con fecha del 11 de enero de 2024. La información sobre las pérdidas rusas proviene del ejército ucraniano. No se puede verificar de forma independiente. La propia Rusia no proporciona ninguna información sobre sus pérdidas en la guerra de Ucrania.

Actualizado el 11 de enero a las 8:10 a.m.: Las defensas aéreas rusas anunciaron que derribaron tres drones ucranianos sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso dijo en la aplicación Telegram que los drones fueron interceptados temprano en la mañana sobre las regiones de Rostov, Tula y Kaluga. Las comunicaciones relacionadas con los incidentes con drones no pudieron verificarse de forma independiente. Inicialmente no hubo informes de daños o posibles víctimas. Agencia de noticias DPA Comunica.

Guerra de Ucrania: ataque con misiles a Járkov

Actualizado el 11 de enero a las 7:30 a.m.Según información ucraniana, dos misiles rusos impactaron en un hotel en el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Diez personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, informó el gobernador de la región del mismo nombre, Ole Sinehbo, a través del servicio de mensajes cortos Telegram.

Entre los heridos se encontraban periodistas turcos. El jefe de la Fiscalía de Járkov, Oleksandr Velchakov, dijo en un vídeo publicado en Telegram que un misil impactó en un edificio cerca del complejo hotelero, mientras que el segundo misil impactó en la entrada del edificio. 23 huéspedes y ocho empleados se encontraban en el hotel cuando cayeron los misiles alrededor de las 22:30 horas (hora local).

Ataque aéreo ruso contra Kherson

Actualizado desde el 10 de enero a las 20:30 horas.: La Fuerza Aérea de Ucrania derribó un misil guiado ruso Kh-59 en el cielo sobre la región de Dnipropetrovsk. La Fuerza Aérea de Ucrania lo anunció en Facebook. Pravda ucraniana mencionado. Esto fue precedido por informes en telegramas de la Fuerza Aérea de Ucrania sobre un misil en camino a Dnipro, lo que representa una amenaza para la gran ciudad de Kryvyi Rih.

Sin embargo, el ataque aéreo ruso tuvo éxito en la región de Kherson. Según la administración militar de Jersón, una pareja resultó herida en la aldea de Chervoni Mayak. El hombre de 65 años y la mujer de 57 fueron trasladados al hospital. Al menos siete edificios también resultaron dañados.

Noticias de Ucrania: La OTAN y el Consejo de Ucrania se reúnen sobre ayuda militar

Actualizado el 10 de enero a las 16:28: Representantes de los 31 países de la OTAN y Ucrania se reunieron hoy para discutir los últimos acontecimientos en la zona de guerra. El gobierno de Kiev había solicitado que la reunión se celebrara en forma de Consejo OTAN-Ucrania. La razón principal de esto fueron los intensos ataques con misiles rusos durante el Año Nuevo.

Según los diplomáticos, la reunión tenía como objetivo centrarse específicamente en la necesidad de Ucrania de recibir más ayuda en el ámbito de la defensa aérea. También se espera un intercambio sobre el supuesto envío de misiles norcoreanos a Rusia y su uso contra Ucrania.

El ejército ruso continúa sus ataques contra Ucrania

Primer informe del 10 de enero: KIEV – A pesar de las severas heladas, las fuerzas terrestres ucranianas todavía enfrentan numerosos ataques rusos. El Estado Mayor ucraniano dijo en su informe vespertino que el martes hubo 64 intentos de ataque rusos. La cifra fue ligeramente superior a la de días anteriores. Y añadió: “La situación operativa en el este y el sur de Ucrania sigue siendo difícil”.

El Estado Mayor anunció que todos los ataques rusos habían sido repelidos, aunque esta información no pudo ser verificada de forma independiente. Hubo diez ataques rusos sólo contra la ciudad de Avdiivka, así como once más contra las ciudades vecinas de Pervomaisky y Nevelsky.

Guerra de Ucrania: Zelensky pide un suministro más rápido de tropas

El martes, el presidente Volodymyr Zelensky habló con los jefes del ejército y los ministerios pertinentes sobre el suministro de municiones y drones a las unidades. Lo mencionó en su discurso en vídeo de la noche. “Lo principal es que toda la logística sea más rápida”, afirmó Zelensky.

Según informes del frente, las fuerzas ucranianas sufren escasez de municiones. Dados los frecuentes ataques aéreos rusos, también se teme que las defensas antiaéreas se queden sin municiones. En Estados Unidos, como principal partidario, la concesión de nueva ayuda militar se ve envuelta en disputas políticas internas.

Zelensky confiaba en que las tropas podrían recibir lo que necesitaban a pesar de estos problemas. Y añadió: “También hablamos sobre la apertura de nuevas líneas de producción de armas y municiones en Ucrania, en nuestras empresas y en cooperación con socios”. (Hablar con materiales de la agencia)